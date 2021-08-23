Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrollerinde olduğu Aşkın Tarifi dizisi yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Fırat ve Naz'ın arasındaki gerginliğin son bulup bulmayacağını merak ediyorsanız diziyi kaçırmadan izlemelisiniz. Biz de bunun için haberimizde Aşkın Tarifi 11. bölüm full, tek parça izle | Aşkın Tarifi son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

AŞKIN TARİFİ 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜM İZLE

Fırat’ın parayı nereden aldığı açığa çıkınca hem Naz hem de aile cephesinde fırtınalar kopacak. Fırat’ın yaptıklarından dolayı ona güvenmemesine rağmen Naz’ın aşkı yine ağır basacak. Taylan, Naz ile Fırat’ın var olan bağını kökünden yok etmek için yeni planlar içinde olacak.

Fırat, baş gösteren sağlık durumu yüzünden çok büyük bir zorluğun içine girecek. Acaba bu durumu saklamaya becerebilecek mi? yoksa Naz’la yepyeni bir uçurumun kıyısına mı gelecek?

AŞKIN TARİFİ 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D AŞKIN TARİFİ 11. BÖLÜM İZLE