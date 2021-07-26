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Aşkın Tarifi 7. bölüm full, tek parça izle | Aşkın Tarifi son bölüm izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Aşkın Tarifi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Naz’ın Fırat’la ilgili hissettiği güvensizlik duygusu, daha da büyüyor. Peki aralarında neler olacak? Diziyi kesintisiz izlemek isteyenler için haberimizde Aşkın Tarifi 7. bölüm full, tek parça izle | Aşkın Tarifi son bölüm izle linklerine yer verdik...

Aşkın Tarifi 7. bölüm full, tek parça izle | Aşkın Tarifi son bölüm izle

Pazartesi günleri izleyiciyi Kanal D ekranına kilitleyen dizi Aşkın Tarifi'nin yeni bölümü merak ediliyor. Naz yaşadıklarının ardından tekrar Fırat'a güvenebilecek mi? Bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız diziyi kaçırmadan izlemelisiniz .Aşkın Tarifi 7. bölüm full, tek parça izle | Aşkın Tarifi son bölüm izle linklerini haberimizden ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

AŞKIN TARİFİ 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜM İZLE

Naz’ın, Fırat’ın bilgisayarında kendisiyle ilgili dosyayı görmesi, ikili arasındaki gerilimi iyice arttırır. Naz’ın Fırat’la ilgili hissettiği güvensizlik duygusu, daha da büyür. Fırat, dönülemez bir yola girdiğini düşünürken, yardımına yetişen sürpriz biri sayesinde, Naz’ın güvenini kazanmak için yeni bir yol bulur.

Böylece, Taylan’ı da alt edebilecektir. Taylan da Fırat’a karşı boş durmaz. O da Feza’yı kendi safına çekerek, Fırat’tan habersiz, ona karşı bir atağa geçer. Taylan’ın Feza’yı kullanarak kurduğu plan, iki taraf arasındaki iplerin daha da gerilmesine sebep olacaktır. Üstelik Taylan’ın kariyerini tazelemek için yaptığı başka plan da yine Fırat’la yollarının kesişmesine sebep olur. Fırat’ın planındaki bir son dakika gelişmesi, Naz’la Fırat’ın arasını biraz da olsa yumuşatır. Ancak, Naz’ın Fırat hakkında öğreneceği bir bilgi, Naz’ın Fırat’a karşı olan duygularını tekrardan sorgulamasına neden olacaktır. Naz, her şeye rağmen Fırat’a güvenebilecek midir? Fırat’ı bekleyen sürpriz nedir?

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Aşkın Tarifi 7. bölüm full, tek parça izle | Aşkın Tarifi son bölüm izleAşkın Tarifi 7. bölüm full, tek parça izle | Aşkın Tarifi son bölüm izle

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