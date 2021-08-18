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Aşkın Tarifi dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Aşkın Tarifi final ne zaman?

Kanal D ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinin final yapacağı konuşuluyor. Peki Aşkın Tarifi dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Aşkın Tarifi final ne zaman? Detaylar haberimizde...

Aşkın Tarifi dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Aşkın Tarifi final ne zaman?

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrollerini paylaştığı Kanal D ekranlarında Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Aşkın Tarifi dizisinin final yapacağı söylenmesinin üzerine Aşkın Tarifi dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Aşkın Tarifi final ne zaman? Soruları merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

AŞKIN TARİFİ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU? AŞKIN TARİFİ FİNAL NE ZAMAN?

Yaz sezonu dizisi Aşkın Tarifi'nin final yapacağının konuşulmaya başlanmasının ardından izleyciler bu iddiaların doğru olup olmadığını merakla araştırmaya başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kanal D ekranlarında yayınlanan, yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu ve güzel oyuncu Serra Arıtürk'ün başrol olduğu, Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz gibi ünlü isimlerin de yer aldığı Aşkın Tarifi dizisi 6 Eylül Pazartesi günü 13. bölümüyle final yapıyor.

Aşkın Tarifi dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Aşkın Tarifi final ne zaman?

AŞKIN TARİFİ KONUSU

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a dersini vermek ister. Fırat’ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır.

Aşkın Tarifi dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Aşkın Tarifi final ne zaman?

Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır. Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk’a “aşk dersi” verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

Aşkın Tarifi dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Aşkın Tarifi final ne zaman?

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