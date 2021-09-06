Kanal D ekranlarında yayınlanan dram ve romantik komedi türündeki dizi Aşkın Tarifi'nin final yapacağı haberleri izleyiciler oldukça üzüelrek haberin gerçekliğini merak etti. Bunun üzerine biz de Aşkın Tarifi final mi yapıyor, bitiyor mu? Aşkın Tarifi final ne zaman? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

AŞKIN TARİFİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

NTC Medya tarafından hazırlanan dizinin düşük gelen reytingleri final kararı alınmasında sebep oldu. Başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün olduğu, Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz gibi önemli isimlerin de kadrosunda yer aldığı Aşkın Tarifi, dizisi 13. bölümde bitiyor.

AŞKIN TARİFİ FİNAL NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisi 6 Eylül Pazartesi günü ekrana geleceği 13. bölümüyle final yapıyor.

AŞKIN TARİFİ KONUSU

Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat Karasu (Kadir Doğulu), tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer (Serra Arıtürk) sayesinde de gerçek aşkla tanışır.