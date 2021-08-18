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Aşkın Tarifi seyircisini üzen haber! Dizi için final kararı alındı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinin final yapacağı kararı izleyicilerin şaşırmasına neden oldu. Eğlenceli konusuyla ilgiyle izlenen dizi final yapıyor.

Aşkın Tarifi seyircisini üzen haber! Dizi için final kararı alındı!

Yaz sezonu dizilerinden olan Kanal D ekranlarında Pazartesi günleri izleyici karşısına geçen Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrollerini paylaştığı Aşkın Tarifi dizisinin ekrana veda edeceği öğrenildi.

Eğlenceli konusuyla izleyiciyi kendisine çekmeyi başaran NTC Medya’nın Kanal D için çektiği Aşkın Tarifi dizisi için bu hafta kritik önem taşıyordu. Dizi hakkında son karar verildi. 

Aşkın Tarifi seyircisini üzen haber! Dizi için final kararı alındı!

Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz gibi ünlü isimlerin de yer aldığı Aşkın Tarifi dizisi Birsen Altuntaş'ın haberine göre 13. bölümde final yapacak.

Aşkın Tarifi seyircisini üzen haber! Dizi için final kararı alındı!

Öte yandan dizinin başrol oyuncularının yakınlıkları sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ün bu duruma tepki olarak oyuncunun diziden ayrılmasını istediği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar karşısında geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozan Neslihan Atagül dizi hakkında konuşurken, “Partner olarak gayet uyumlular. Diziyi ilgiyle izliyorum.” demesiyle herhangi bir kıskançlığın söz konusu olamayacağını belli etmişti.

Aşkın Tarifi seyircisini üzen haber! Dizi için final kararı alındı!

Ancak dizinin erken vedasının nedeni merak konusu oldu.

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