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Aslanpençesi ne demek, TDK'ya göre Aslanpençesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aslanpençesi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aslanpençesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aslanpençesi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aslanpençesi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aslanpençesi ne demek, TDK'ya göre Aslanpençesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aslanpençesi ne demek? Aslanpençesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aslanpençesi kelimesi. Peki aslanpençesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aslanpençesi nedir, aslanpençesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ASLANPENÇESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aslanpençesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre aslanpençesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gülgillerden, sarı, beyaz çiçekli bir yabani bitki (Alchemilla)
- Şirpençe

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