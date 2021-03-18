Asma isminin anlamı nedir, Asma ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Asma isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Asma ismi ne demek, Asma ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Asma isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Asma İsminin anlamı nedir? TDK Asma anlamı:

Asma ismi TDK'da asmak işi; asılmış, asılı; asmagillerden, dalları çardak üzerine yayılan üzüm vb. bitkiler; belirli bir tür üzüm veren bitki (Vitis) anlamlarında bulunmaktadır.

Asma İsmi Kuranda geçiyor mu?

Asma ismi Kuran'da geçmemektedir.

Asma isminin kökeni:

Asma ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de kimse Asma ismini kullanmamaktadır.

Asma isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Asma isminin rengi:

Ametist

Asma ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Asma isminin Harf Analizi Nedir ?

Asma ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Asma isminin Numerolojisi Kaçtır?

Asma ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

S : 22

M : 16

A : 1

= 40 – Asma İsminin Numeroloji Toplamı 40’dir.

Asma ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Asma isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Asma isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1 S: 1 M: 4 A: 1 = 7

7 + 0 = 7 Kader sayısıdır

Asma isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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