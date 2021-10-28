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Astropikal ne demek, TDK'ya göre Astropikal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Astropikal kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Astropikal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Astropikal nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Astropikal kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Astropikal ne demek, TDK'ya göre Astropikal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Astropikal ne demek? Astropikal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi astropikal kelimesi. Peki astropikal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre astropikal nedir, astropikal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ASTROPİKAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Astropikal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Astropikal kelimesi Türkçe kökenlidir.

TDK'ya göre astropikal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tropikal bölgelere yakın fakat daha yüksek bir enlemde olan

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