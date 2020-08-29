Muharrem ayı içerisinde kutlanan günlerden Aşure günü, Muharrem ayının 10'uncu gününde başlıyor. Müslümanların heyecanla beklediği aşure gününde, aşureler pişirilir ve bütün komşularla paylaşılır. Dilimizde, bugün pişirilip dağıtılan tatlıya ad olarak "aşure" şeklinde telaffuzu yaygındır. Peki, Aşure günü ne zaman? Aşure orucu kaç gün tutulur? Detaylar haberimizde...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, Muharrem ayının onuncu gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre bu yıl Aşure Günü 29 Ağustos'ta idrak edilecek.

AŞURE ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Aşure orucu, Muharrem ayının 9. ve 10. gününde tutulması ve namazlara dikkat edilmesi buyrulur. Özellikle farz olan 5 vakit namazın Muharrem ayında da kazaya bırakılmaması oldukça büyük önem arz ediyor. Geçmiş namazların ise kazasının kılınarak tövbe edilmesi tavsiye ediliyor.

Müslümanların, Ramazan ayının ardından oruç tutmasını gözeten Muharrem ayında, aşure günü ile birlikte oruç tutulabilir. Ancak Muharrem ayında tutulacak oruç, yalnızca 2 günü kapsıyor. Muharrem ayı orucu için tavsiye edilen Aşure günü ile birlikte bir gün öncesi ve sonrası olmak üzere şeklindedir. Bu yıl Muharrem ayının 10'uncu günü 29 Ağustos tarihine denk geleceğinden, 28-29 ya da 29-30 tarihlerinde oruç tutulabilir.

AŞURE ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Öncelikle Oruç tutmak için, “Allah rızâsını gözeterek oruç tutmaya niyet” etmemiz lâzım. Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet şarttır. Ayrıca Kaza oruçların’da niyet geceden olması gerek yani imsaktan önce kişi niyet etmesi önemlidir.

Aşure veya Muharrem ayında söylenilen oruç niyeti şu şekilde:

“Niyet ettim Allah rızası için muharrem ayının orucunu tutmaya”

Eğer Ramazandan ayından kalan kazalar varsa:

“Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını muharrem ayında tutmaya”

şeklinde niyet edilmesi uygundur.