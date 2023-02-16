Atakan Akyol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atakan Akyol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Atakan Akyol kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Atakan Akyol ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Atakan Akyol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atakan Akyol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atakan Akyol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atakan Akyol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atakan Akyol 26 Ocak 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atakan Akyol Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Atakan Akyol, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ankaraspor futbol takımında oynamaktadır. Ankaraspor takımına 16 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Atakan Akyol'nin Ankaraspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Atakan Akyolboyu ve yaşı kaç

Atakan Akyol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atakan Akyol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Atakan Akyol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atakan Akyol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Fenerbahçe U16

20 Mart 2016 yılında Fenerbahçe U17

1 Temmuz 2016 yılında Fenerbahçe U19

30 Ağu 2018 yılında Y. Malatya U19

21 Ağu 2019 yılında GMG Kastamonu

16 Ağu 2021 yılında Ankaraspor

20 Ocak 2022 yılında Diyarbekir Spor

30 Haziran 2022 yılında Ankaraspor

Atakan Akyol kimdir

Atakan Akyol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atakan Akyol şuan Ankaraspor takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fenerbahce SK (2011-2018), Yeni Malatyaspor (2018-2019)

Atakan Akyol Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U16 takımında 1 numaralı formasıyla 22 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 12 numaralı formasıyla 12 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Atakan Akyol nereli

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