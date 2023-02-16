Gorkem Can Guner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gorkem Can Guner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gorkem Can Guner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gorkem Can Guner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gorkem Can Guner 20 Ocak 2001 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gorkem Can Guner Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gorkem Can Guner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ankaraspor futbol takımında oynamaktadır. Ankaraspor takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Gorkem Can Guner'nin Ankaraspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gorkem Can Guner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gorkem Can Guner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gorkem Can Guner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gorkem Can Guner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Osmanlıspor U19

4 Ağu 2020 yılında Ankaraspor

18 Eylül 2020 yılında Mamak FK

30 Haziran 2021 yılında Ankaraspor

31 Ağu 2021 yılında Orduspor 1967

11 Ocak 2022 yılında Ankaraspor

14 Ocak 2022 yılında Çankaya FK

30 Haziran 2022 yılında Ankaraspor

31 Ağu 2022 yılında Nevşehir Bld

7 Eylül 2022 yılında Ankaraspor

8 Eylül 2022 yılında Ergene Velimeşe

31 Ocak 2023 yılında Ankaraspor

Gorkem Can Guner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gorkem Can Guner şuan Ankaraspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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