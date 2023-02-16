Gorkem Can Guner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gorkem Can Guner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gorkem Can Guner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gorkem Can Guner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Gorkem Can Guner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gorkem Can Guner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gorkem Can Guner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gorkem Can Guner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gorkem Can Guner 20 Ocak 2001 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gorkem Can Guner Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gorkem Can Guner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ankaraspor futbol takımında oynamaktadır. Ankaraspor takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Gorkem Can Guner'nin Ankaraspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gorkem Can Gunerboyu ve yaşı kaç

Gorkem Can Guner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gorkem Can Guner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Gorkem Can Guner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gorkem Can Guner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Osmanlıspor U19

4 Ağu 2020 yılında Ankaraspor

18 Eylül 2020 yılında Mamak FK

30 Haziran 2021 yılında Ankaraspor

31 Ağu 2021 yılında Orduspor 1967

11 Ocak 2022 yılında Ankaraspor

14 Ocak 2022 yılında Çankaya FK

30 Haziran 2022 yılında Ankaraspor

31 Ağu 2022 yılında Nevşehir Bld

7 Eylül 2022 yılında Ankaraspor

8 Eylül 2022 yılında Ergene Velimeşe

31 Ocak 2023 yılında Ankaraspor

Gorkem Can Guner kimdir

Gorkem Can Guner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gorkem Can Guner şuan Ankaraspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gorkem Can Guner nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Jong Min Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jong Min Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jong Min Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jong Min Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gokhan Goksu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Goksu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gokhan Goksu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Goksu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrick Weihrauch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Weihrauch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrick Weihrauch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Weihrauch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raif Gundogdu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raif Gundogdu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raif Gundogdu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raif Gundogdu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları