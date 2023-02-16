Recep Tasbakir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Recep Tasbakir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Recep Tasbakir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Recep Tasbakir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Recep Tasbakir 7 Ocak 2003 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Recep Taşbakır şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Recep Tasbakir Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Recep Tasbakir, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ankaraspor futbol takımında oynamaktadır. Ankaraspor takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Recep Tasbakir'nin Ankaraspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Recep Tasbakir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/10receptasbakir/

Recep Tasbakir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Recep Tasbakir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Recep Tasbakir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Recep Tasbakir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Ankaraspor U19

3 Eylül 2021 yılında Kalecik FK

30 Haziran 2022 yılında Ankaraspor U19

23 Ağu 2022 yılında Ankaraspor

Recep Tasbakir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Recep Tasbakir şuan Ankaraspor takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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