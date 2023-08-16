Atık kumaşlarla ilginç tasarımlar ortaya çıktı!

Yıldırım Belediyesi, sıfır atık alanında farkındalık oluşturmak Let's Do İt Türkiye ile birlikte geri dönüşüm sergisi düzenledi.

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Atık kumaşlarla ilginç tasarımlar ortaya çıktı!

Yıldırım Belediyesi, sıfır atık alanında farkındalık oluşturmak için Let's Do İt Türkiye ile birlikte atık kumaşlardan tasarlanan eserlerden oluşan geri dönüşüm sergisi düzenledi.

Yıldırım Belediyesi, sıfır atık alanında farkındalık oluşturmak Let's Do İt Türkiye ile birlikte geri dönüşüm sergisi düzenledi. Yıldırım Külliyesi'nde "SanAtık Projesi" çerçevesinde düzenlenen ve atık kumaş gibi geri dönüşüm malzemelerinden tasarlanan 40 eserin görücüye çıktığı sergiye Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Let's Do İt Türkiye Koordinatörü Yusuf Dursun Durmuş, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Cumhur Kenan Boduroğlu ile sanatseverler katıldı. Böyle anlamlı ve özel bir sergide bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Biz çevreyi ve doğayı dünün mirası olarak değil, yarının emaneti olarak değerlendiriyoruz. Bundan dolayı bu konuda farkındalık oluşturacak projeler geliştiriyor ve gerçekleştirilen etkinliklere destek oluyoruz" dedi.

Atık kumaşlarla ilginç tasarımlar ortaya çıktı!

Yıldırım Belediyesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen "Sıfır Atık" projesine etkin bir şekilde destek olduğunu aktaran Başkan Yılmaz, "Türkiye'de bir ilke imza atarak atık dönüşüm timi oluşturduk. Pazar atıklarından doğal gübre, yemek atıklarından ise sokak hayvanları için mama üretiyoruz. Yine bu alanda farkındalık oluşturacak, insanlarımızın şuurlanmasına katkı sağlayacak bu sergiyi düzenledik. Sanatçılarımız bir ay boyunca büyük bir özveri ile emek harcayarak hazırladıkları birbirinden değerli 40 eserin bulunduğu sergi Yıldırım'ın farklı bölgelerinde, ilçe sakinlerimizin beğenisine sunulacak" diye konuştu. Sürdürülebilirliğin buluştuğu bu sergiye sağladıkları destekten dolayı Yıldırım Belediyesi ve Başkan Yılmaz'a teşekkür eden sıra Let's Do İt Türkiye Koordinatörü Yusuf Dursun Durmuş da Bursalıları sergiye davet etti.

Atık kumaşlarla ilginç tasarımlar ortaya çıktı!

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KAYNAK: İHA

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