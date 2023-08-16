Akşener sessizliğini bozuyor! 26 Ağustosta dağ faremi doğuracak?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun, "26 Ağustos, Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak" sözü gündemdeki yerini koruyor. Akşener'in bu tarihte Afyon'da ne açıklayacağına dair her gün farklı bir iddia ortaya atılırken, "CHP ile tamamen bağlarını koparacağı" ve "ittifak tartışmalarına net mesajlar vereceği" de öne sürülmüştü.

2 KONUDA DA KESKİN MESAJLAR VERMEKTEN KAÇINACAK

Kulislere yansıyan son bilgilere göre Akşener 2 konuda da keskin mesajlar vermekten kaçınacak. Partisini AK Parti ve CHP dışında "üçüncü seçenek" olarak tanımlaması beklenen Akşener'in, Kürşad Zorlu'nun "MHP'ye ittifak yanıtı" olarak paylaştığı yazılı açıklamayı daha da detaylandıracağı bir konuşma yapması öngörülüyor.

İYİ PARTİ, DEĞİŞİMCİLERDEN YANA

Öte yandan Akşener ve İYİ Parti kanadının CHP kurultayı sonuçlanıncaya kadar "ittifak değerlendirmelerini" askıya aldığı da bildirildi. Kasımın ilk haftasında yapılması beklenen CHP kurultayında, Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçilmesi ya da kaybetmesi halinde farklı senaryolar gündeme gelecek.

KAYNAK:SABAH

MHP ve CHP'den teklif alan İYİ Parti 3'e bölündü, Fikir ayrılığı zirve yaptı

İYİ Partili vekilden bomba cumhur ittifakı açıklaması: AK Parti ve MHP ile ittifak yapalım

Haberin Devamı

Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: İYİ Parti'nin yerel seçimlerdeki İstanbul ve Ankara adayları netleşti

MHP ve CHP'den teklif alan İYİ Parti 3'e bölündü, Fikir ayrılığı zirve yaptı

İYİ Parti yerel seçim kararını verdi! CHP ile kriz kapıda! Fedakarlık sırası CHP'de

CHP ve İYİ Parti'de yerel seçim pazarlıkları başladı! İşte İYİ Parti'nin istediği büyük şehirler!