Akşener sessizliğini bozuyor! 26 Ağustosta dağ faremi doğuracak?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye "Gelin komşu olalım" çağrısında bulunması ve bu çağrıya Meral Akşener'in 26 Ağustost'a açıklama yapacağı belirtilerek o tarihi bekleyin açıklamasından sonra gözler Meral Akşener'e çevrildi.

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Akşener sessizliğini bozuyor! 26 Ağustosta dağ faremi doğuracak?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun, "26 Ağustos, Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak" sözü gündemdeki yerini koruyor. Akşener'in bu tarihte Afyon'da ne açıklayacağına dair her gün farklı bir iddia ortaya atılırken, "CHP ile tamamen bağlarını koparacağı" ve "ittifak tartışmalarına net mesajlar vereceği" de öne sürülmüştü.

2 KONUDA DA KESKİN MESAJLAR VERMEKTEN KAÇINACAK

Kulislere yansıyan son bilgilere göre Akşener 2 konuda da keskin mesajlar vermekten kaçınacak. Partisini AK Parti ve CHP dışında "üçüncü seçenek" olarak tanımlaması beklenen Akşener'in, Kürşad Zorlu'nun "MHP'ye ittifak yanıtı" olarak paylaştığı yazılı açıklamayı daha da detaylandıracağı bir konuşma yapması öngörülüyor.

Akşener sessizliğini bozuyor! 26 Ağustosta dağ faremi doğuracak?

İYİ PARTİ, DEĞİŞİMCİLERDEN YANA

Öte yandan Akşener ve İYİ Parti kanadının CHP kurultayı sonuçlanıncaya kadar "ittifak değerlendirmelerini" askıya aldığı da bildirildi. Kasımın ilk haftasında yapılması beklenen CHP kurultayında, Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçilmesi ya da kaybetmesi halinde farklı senaryolar gündeme gelecek.

KAYNAK:SABAH

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