ATV Destan dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Destan final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

Başrollerinde Edip Tepeli ile Ebru Şahin gibi isimlerin yer aldığı, ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisi final yapacak. İzleyiciler dizinin neden final yaptığını merakla 'Destan dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Destan final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?' soruları ile aratmaya başladı. Biz de haberimizde merak edilen tüm bu sorulara yanıt verdik...

DESTAN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU? DESTAN FİNAL NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Destan dizisinin yeni sezon bölümleri beklenirken dizi 28. bölümle final yapma kararı aldı. Destan dizisinin sezon arası ardından durumu merak konusu olmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde, senaryonun beklenildiği gibi gitmeyeceği düşüncesiyle, dizinin muhteşem bir sonla final yapmasına karar verildiği yer aldı.

DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI

Ebru Şahin - Akkız

Edip Tepeli - Batuga

Selim Bayraktar - Alpagu Han

Deniz Barut - Ulu Ece

Burak Berkay Akgül - Kaya Tegin

Burak Tozkoparan - Temur Tegin

Buse Meral - Sırma

Ahmet Olgun Sünear - Yaman

Ecem Sena Bayır - Günseli Hatun

Esra Kılıç - Mei Jin

DESTAN KONUSU

Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

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DESTAN SON BÖLÜM ÖZET

Akkız ve Batuga'nın düğün toyu

Esrigün Kam tarafından bellerine kuşak bağlanarak birbirine müjdelenen Akkız ve Batuga, saraydaki çepir illeti yüzünden bu mutlu haberi bir süre gizlemişlerdi. Alpagu Han ve Teginlerin iyileşmesinin ardından ise Ulu Kam Arçuray, bu haberi Gök Saray'a duyurarak müjdeyi aşikar etmişti. Müjde, Alpagu Han ve saray tarafından heyecanla karşılanmıştı. Ancak aşıklar, Türk toprakları İtbarakların işgali altındayken düğün toyu kuramayacaklarını söylemişti. Destansı aşkın iki kahramanı olan Akkız ve Batuga için İtbaraklara karşı kazanılan zaferin ardından düğün toyu kurulur. Ateş çemberinde aşklarını yaşayan Akkız ve Batuga'yı düğün toyundan sonra neler beklemektedir?

Gök Hanlığı itbarakları tarihten silebilecek mi?

Gök Orda yakınlarında Türkler ile İtbaraklar'ın karşı karşıya gelmesinin ardından çıkan büyük savaşta, Türkler büyük bir zafer elde etmişti. Çatışma sırasında neftlerin sahte olduğunu fark eden Obar ve İtbaraklar hezimete uğrayıp çekilmek zorunda kalmışlardır. Henüz zaferin coşkusunu tam anlamıyla yaşayamadan Gök Hanlığı, İtbarakların akın akın Batı Gök Topraklarına geldiğinin haberini almışlardı. Türk Ordusu ile İtbarakların binlerce yıllık süre gelen savaşında son gülen kim olacak? Ya hep, ya hiç mücadelesinin sonunda Gök Hanlılar Batı Gök'ü kurtarabilecekler mi? İtbarakları tarihten silebilecekler mi? Yoksa Gök Orda'yı da mı kaybedecekler?

Ulu Ece Ulu yargının karşısında

Vera Ruslarla işbirliği yapmış ve Gök Orda'ya neft desteği yapılmasını sağlamıştı. Bu iş birliği ile Alpagu Han, Vera'dan hala şüphe duysa da sözünü tutarak ona tacını geri vermiş ve Vera yeniden Ulu Ece konumuna kavuşmuştu. Bu hamle ile şimdilik suçlarının üstünü örtmeye başaran Ulu Ece, kendisini bekleyen Ulu Yargı da üzerindeki suçlamalardan kalıcı olarak kurtulabilmek için hangi adımları atacak? Kimlerle ittifak edecek? Ulu Ece, Ulu Yargıda yaptıklarının bedelini ödeyip cezasını çekecek mi?

Mei Jin'in yeni hamleleri

Temur'un kendisini evdeşi olarak görmeyeceğinden emin olan Mei Jin, Gök Orda'ya karşı oyun kurarak, Obar'a neftlerin yerini haber vermişti. Mei Jin, Alpagu ve Temur'a karşı yaptığı ihaneti inkar etmesine rağmen inandırıcı olmadığı için, Zhao devreye girmiş ve Mei Jin'in hayatını kurtarmak için suçu kendi üzerine almıştı. Mei Jin, şimdilik zindana atılıp yargılanmaktan kurtulsa da, Alpagu ve Temur'un kendisine karşı devam eden şüpheleri karşısında nasıl hamle yapacak? Alpagu ve Temur'un gazabından kendisini kurtarabilecek mi? Temur'u ikna edip gönlünü kazanabilecek mi?

Kaya kendini affetirebilecek mi?

Alpagu, İtbaraklara karşı savaşmak için tüm Türk beyliklerini birlik olmaya davet etmişti. Kaya, babası Alpagu'nun güvenini yeniden kazanabilmek için intikam hırsıyla dolu olan Türk Beylikleri ile görüşmeye gitmişti. Kaya hayatını tehlikeye atmış ve sonunda Günseli'nin babası Özmen Bey'in de yardımıyla beyliklerin desteğini almayı başarmıştı. Hem savaş esnasında Alpagu'yı ölümden kurtaran, hem de beylerin desteğini sağlayarak savaşın kazanılmasında etkili olan Kaya'nın akıbeti ne olacak? Önceki suçlamalar mı, yoksa sonraki başarılar mı Kaya'nın akıbeti üzerinde etkili olacak?