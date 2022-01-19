ATV - EDHO seyircisini bir kez daha hüsrana uğrattı! bluTV Eşkıya ekibiyle yaptığı anlaşmadan vazgeçti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibiyle atv arasında yaşanan gerginlikte izleyiciyi üzecek bir gelişme yaşandı. Taraflar arasında geçen sezon sözleşme krizi yaşanmış ve kanal diziyi açıklama yapmadan yayından kaldırmıştı.

Dizinin yeni yapımcısı BVB Yapım’ın sahibi Bahadır Özdener bir süre bekledikten sonra blutv ile anlaştı. Dizinin yayınlanmayan 200. bölümünü yenilenmiş haliyle “Son Efsane” adında sinema filmine dönüştüren Eşkıya ekibi ayrıca şubat ayında da Yeraltı adında başrolünde Ozan Akbaba’nın olacağı dizi projesi için hazırlıklara başlamıştı.

Bu gelişmenin ardından ATV, BVB Yapım’a 165 milyonluk dava açacağını duyurdu. blutv’nin tavrı merak konusu oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ATV’nin dava açmaya hazırlanması üzerine blutv, BVB Yapım’la yaptığı sözleşmeden çekildi. Kulislerde konuşulan bilgilere göre blutv, oluşan baskı nedeniyle Eşkıya ekibinin başka bir iş yapma önerisini bile şu aşamada kabul etmedi.