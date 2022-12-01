Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), yarın bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştireceğini açıkladı. İşte 1 Aralık 2022 Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...

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Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 1

Yaklaşık her gün bakım ya da onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri gerçekleştiren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak yerleri açıklıyor.

Şirket, yarın yani 1 Aralık 2022 Perşembe günü İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde planlı elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. İşte 1 Aralık 2022 Perşembe günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçe ve mahalleler...

Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 2
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 3
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 4
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 5
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 6
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 7
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 8
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 9
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 10
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 11
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 12
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 13
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 14
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 15
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 16
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 17
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 18
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 19
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 20
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 21
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 22
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 23
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 24
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 25
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 26
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 27
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 28
Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler... 29
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