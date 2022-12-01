Avrupa yakasında oturan İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte elektrikleri kesilecek ilçe ve mahalleler...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), yarın bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştireceğini açıkladı. İşte 1 Aralık 2022 Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...
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