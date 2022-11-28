İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte 29 Kasım 2022 Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler... Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), yarın yani 29 Kasım 2022 Salı günü İstanbul'da gerçekleşecek olan planlı elektrik kesintisinin nerelerde yaşanacağını ilçe ve mahalle olarak açıkladı.İşte 29 Kasım 2022 Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...