Geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan Avrupa Yüzme Şampiyonası'nın son günü bu akşam yapılacak. 400 metre serbestte Merve Tuncel ve Beril Böcekler yarışacak. 2 sporcumuz finalde mücadele edecek. İşte Avrupa Yüzme Şampiyonası 2021 canlı izle | TRT Spor canlı yayını ve ayrıntılar...

AVRUPA YÜZME ŞAMPİYONASI 2021 CANLI İZLE

Budapeşte'de Avrupa Yüzme Şampiyonasının son günü. Final mücadeleleri ekrana gelecek. Saat 20.00 sporcular ekrana girecek. 400 metre sebestte Mervce Tuncel ve Beril Böcekler finalde mücadele edecek. Biri 2005, diğeri 2004 doğumlu 2 sporcu finalde yarışacak. Akşam seansında 8 sporcunun 2'si mücadele ederken ülkemizi temsil edecekler.

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Hünkar Mutlu'nun anlatımıyla saat 20.00 itibariyle milli yüzücülerimiz Beril Böcekler ve Merve Tuncel havuza inecek. Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı naklen yayınlayacak olan TRT Spor'u aşağıdaki linkten canlı olarak izleyebilirsiniz:

Merve Tuncel kimdir?

Beril Böcekler kimdir?