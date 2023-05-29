Ayasofya Camisi'nde Fetih coşkusu yaşandı, çok sayıda vatandaş ecdadımızı anmak ve sabah namazı kılmak için Ayasofya Camisi'ne akın etti

Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethedişinin 570.yıl dönümü Ayasofya Cami'de kutlandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sabah namazı kıldırdığı programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Ayasofya Camisi'nde Fetih coşkusu yaşandı, çok sayıda vatandaş ecdadımızı anmak ve sabah namazı kılmak için Ayasofya Camisi'ne akın etti

Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetmesinin 570.yıl dönümünde Ayasofya Camisi'nde sabah namazında kutlama programı yapıldı.

Çok sayıda vatandaş camiye akın etti, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş namaz kıldırdı.

Namazın bitmesiyle hutbe konuşması gerçekleştiren Erbaş, "İstanbul o günkü adıyla Konstantiniyye mutlaka feth olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onun askeri, onu fetheden asker, ordu, ne güzel askerdir, ne güzel ordudur. İşte bu müjdeye nail olmak isteyenler İstanbul'u fethe koşuyorlardı. Peygamber efendimizden kısa bir zaman sonra, bugün İstanbul'un manevi mimarı, adeta hepimizin kendisini İstanbul'un manevi rehberi olarak kabul ettiğimiz Hazreti Eyüp El-Ensari'nin de içinde bulunduğu 5 bin kişilik bir ordu geldi. Fetih nasip olmadı." ifadelerine yer verdi.

Ayasofya Camisi'nde Fetih coşkusu yaşandı, çok sayıda vatandaş ecdadımızı anmak ve sabah namazı kılmak için Ayasofya Camisi'ne akın etti

İSTANBUL BİR İSLAM ŞEHRİ OLDU

Erbaş, "1453 yılında, Fatih Sultan Mehmet'e fetih nasip oldu. İşte o fetihten sonra İstanbul bir İslam şehri oldu. Ayasofya camiye çevrilerek, Akşemseddin Hazretleri'nin minberde hutbesiyle İslam şehri olarak İstanbul, bütün dünyaya ilan edildi." diye konuştu.

Ayasofya Camisi'nin, İslam ve insanlık tarihinde önemli bir yerinin olduğunu anımsatan Erbaş, "481 yıl boyunca burada fetihten itibaren Müslümanlar birlikte kıyama durdu. Birlikte rüku etti, birlikte secde etti. 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020 yılında elhamdülillah yeniden ibadete açıldı. Cenabıhak, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Onun sayesinde bugün burada hep birlikte ibadet ediyoruz, namaz kılıyoruz. Rabb'im kendisine hayırlı, uzun ömürler nasip eylesin." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şunları söyledi:

Ayasofya Camisi'nde Fetih coşkusu yaşandı, çok sayıda vatandaş ecdadımızı anmak ve sabah namazı kılmak için Ayasofya Camisi'ne akın etti

AYASOFYA CAMİSİ'Nİ HER VAKİT DOLDURALIM

"Cemaatle namaz her dem kılınan namazdan 27 kat daha sevaptır. O yüzden 86 yıllık özlemden sonra Ayasofya Camisi'ni her vakit doldurmaya gayret edelim inşallah. Çünkü müminlerin buna ihtiyacı var. Birlikte rükuya, birlikte kıyama, birlikte secdeye ihtiyacımız var. Gençlerimiz camilerimizi neşelendirsin. Efendimizin çok önemli bir müjdesi var. 'Kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelendireceği 7 sınıf insan vardır. Bunlardan birisi de huzuru, mutluluğu camilerde bulan gençlerdir' buyuruyor Peygamber efendimiz. 'Bir de kalbi gönlü camilere bağlı insanlardır' buyuruyor. İnşallah gençlerimizle, çocuklarımızla kalbimiz camilere bağlı olsun."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program, Erbaş'ın duasının ardından sona erdi.

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KAYNAK: AA

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