ABD Başkanı Joe Biden'dan Erdoğan'ın seçim zaferi açıklaması: Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum

ABD Başkanı Joe Biden'dan Türkiye'de yapılan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan 28 Mayıs, cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları ile ilgili açıklama geldi.

YAYINLAMA
Google News
ABD Başkanı Joe Biden'dan Erdoğan'ın seçim zaferi açıklaması: Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum

ABD Başkanı Joe Biden Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ı sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda tebrik ederek "NATO Müttefikleri olarak ikili meselelerde ve paylaşılan küresel zorluklarda birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum". açıklamasında bulundu.

İşte o açıklama

"BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

biden678.jpg

Başkan Erdoğan seçim zafer konuşmasında Külliyeden halka seslendi: Hiç kimse kaybetmedi, herkes kazandıBaşkan Erdoğan seçim zafer konuşmasında Külliyeden halka seslendi: Hiç kimse kaybetmedi, herkes kazandı

Muharrem İnce'den 28 Mayıs seçim sonucu açıklaması: Erdoğan'ı tebbrik etti, muhalefete çağrıda bulunduMuharrem İnce'den 28 Mayıs seçim sonucu açıklaması: Erdoğan'ı tebbrik etti, muhalefete çağrıda bulundu

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker'den haddini aşan açıklamalar: Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildirSözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker'den haddini aşan açıklamalar: Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir

Meral Akşener ilk seçim açıklaması: Erdoğan'ı tebrik ediyorum!Meral Akşener ilk seçim açıklaması: Erdoğan'ı tebrik ediyorum!

Devlet Bahçeli'den 28 Mayıs seçim zaferi açıklaması!Devlet Bahçeli'den 28 Mayıs seçim zaferi açıklaması!

Kemal Kılıçdaroğlu ilk seçim açıklaması: Mücadeleme devam edeceğim!Kemal Kılıçdaroğlu ilk seçim açıklaması: Mücadeleme devam edeceğim!

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na bomba çağrı! Derhal CHP nin başına geç!CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na bomba çağrı! Derhal CHP nin başına geç!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Azerbaycan'da coşkuyla kutlandıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Azerbaycan'da coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17'nci seçim zaferi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17'nci seçim zaferi!

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan seçim zafer konuşmasında Külliyeden halka seslendi: Hiç kimse kaybetmedi, herkes kazandı
Başkan Erdoğan seçim zafer konuşmasında Külliyeden halka seslendi: Hiç kimse kaybetmedi, herkes kazandı
Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker'den haddini aşan açıklamalar: Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir
Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker'den haddini aşan açıklamalar: Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Azerbaycan'da coşkuyla kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Azerbaycan'da coşkuyla kutlandı
Sözcü Gazetesi cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini böyle duyurdu: Adam yine kazandı!
Sözcü Gazetesi cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini böyle duyurdu: Adam yine kazandı!
Son Haberler
ABD Başkanı Joe Biden'dan Erdoğan'ın seçim zaferi açıklaması: Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum
ABD Başkanı Joe Biden'dan Erdoğan'ın seçim zaferi açıklaması: Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum
Muharrem İnce'den 28 Mayıs seçim sonucu açıklaması: Erdoğan'ı tebbrik etti, muhalefete çağrıda bulundu
Muharrem İnce'den 28 Mayıs seçim sonucu açıklaması: Erdoğan'ı tebbrik etti, muhalefete çağrıda bulundu
Meral Akşener ilk seçim açıklaması: Erdoğan'ı tebrik ediyorum!
Meral Akşener ilk seçim açıklaması: Erdoğan'ı tebrik ediyorum!
Ehliyet sahiplerine duyuruldu! Sadece 7 gün kaldı: Bunu yapmayan karalar bağlayacak
Ehliyet sahiplerine duyuruldu! Sadece 7 gün kaldı: Bunu yapmayan karalar bağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'da konuştu! İlk cümlesi bu oldu: Pazara kadar değil mezara kadar beraber olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'da konuştu! İlk cümlesi bu oldu: Pazara kadar değil mezara kadar beraber olacağız
Kemal Kılıçdaroğlu saat 21:30'da açıklama yapacak!
Kemal Kılıçdaroğlu saat 21:30'da açıklama yapacak!
Çok Okunanlar
ABD Başkanı Joe Biden'dan Erdoğan'ın seçim zaferi açıklaması: Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum
ABD Başkanı Joe Biden'dan Erdoğan'ın seçim zaferi açıklaması: Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum
Başkan Erdoğan seçim zafer konuşmasında Külliyeden halka seslendi: Hiç kimse kaybetmedi, herkes kazandı
Başkan Erdoğan seçim zafer konuşmasında Külliyeden halka seslendi: Hiç kimse kaybetmedi, herkes kazandı
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na bomba çağrı! Derhal CHP nin başına geç!
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na bomba çağrı! Derhal CHP nin başına geç!
AK Parti’de seçim kutlaması başladı
AK Parti’de seçim kutlaması başladı
Türkiye Geneli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Bölge Gündem'de
Türkiye Geneli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Bölge Gündem'de
Yorumlananlar
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz