ABD Başkanı Joe Biden'dan Erdoğan'ın seçim zaferi açıklaması: Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum

ABD Başkanı Joe Biden Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ı sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda tebrik ederek "NATO Müttefikleri olarak ikili meselelerde ve paylaşılan küresel zorluklarda birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum". açıklamasında bulundu.
İşte o açıklama
"BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"
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