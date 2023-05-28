Muharrem İnce'den 28 Mayıs seçim sonucu açıklaması: Erdoğan'ı tebbrik etti, muhalefete çağrıda bulundu

Memleket partisi genel başkanı ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine iki gün kala sahte kaset kumpası ile cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek zorunda kalan ve 2. tur seçimlerinde tarafsız kalan Muharrem İnce'den 28 Mayıs seçim sonucu açıklaması geldi.

ERDOĞANI TEBRİK ETTİ MUHALETE ÇAĞRIDA BULUNDU

İnce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ülkemize yakışan bir olgunlukla barış içinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim.

Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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