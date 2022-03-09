Ayçiçek yağında sorun iddiası hükümeti harekete geçirdi! Bakanlıklar ve belediyeler fırsatçılara göz açtırmayacak

Türkiye'nin ayçiçek yağı tedarikinin yüzde 80'inin karşılayan Ukrayna ve Rusya'nın savaş halinde olması nedeniyle ilerleyen günlerde bu konuda sıkıntı yaşanacağı iddiaları sonrası vatandaşlar marketlerde izdiham yaratarak yağ alma yarışına girmişti. Söz konusu görüntülerin ardından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ardındansa Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ayçiçek yağı stoklarında sorun olmadığını ifade etmişti.

DENETİMLER BAŞLADI

Söz konusu spekülasyonlar sonrası stokçuluk yapanlar ve fahiş fiyatlarla vatandaşa ürün satanlar için Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının yanı sıra belediye ekipleri harekete geçti.

Fiyatlardaki tartışmalar üzerine İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde yapılan denetimlerle vatandaşların mağduriyete uğramasının önlenmesi ve stokçuluğun önüne geçilmesi amaçlandı.

Ayrıca yapılan denetimlerde bazı marketlerin 5 litrelik yağları stokladığı tespit edildi ve işlem yapıldı.

90-100 LİRALIK YAĞI 200 TL'DEN SATMIŞLAR

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan yetkililer, 90-100 liraya satılan yağın fiyatının 200 liraya satıldığını ifade etti. Spekülasyonların başladığı gün gümrük vergisinin sıfırlandığının bilgisini veren yetkililer, "Hem marketlerin hem diğer perakendecilerin ellerinde yağ olduğu gibi, yağ sanayicilerinin de nisan ortasına kadar yetecek miktarda hammaddesi bulunuyordu. Yani Türkiye, hasada kadar yağ sıkıntısı çekmeyeceği gibi gümrük vergisi de sıfırlandığı için ithal edilecek ürünlerde maliyet de daha düşük olacaktı. Ama bu söylentiyle bir anda fiyatlar fahiş şekilde artırıldı. Şimdi etiket Denetim sonuçları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilecek” diye konuştular.

15 GÜNDE SATILACAK OLAN YAĞ 1 GÜNDE SATILDI

Öte yandan spekülasyon sonucu 15 günde yapılacak olan yağ satışının bir günde yapılması sonucu fiyatların katlandığını belirten yetkililer durum hakkında inceleme yapmalarının kendi görevleri olduğunu ifade etti.

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