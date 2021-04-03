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  3. Aydın Valiliği Kaymakamı Kurt ile ilgili açıklamada bulundu "Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir"

Aydın Valiliği Kaymakamı Kurt ile ilgili açıklamada bulundu "Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un Didim Akbük'te ölü bulunması ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Aydın Valiliği Kaymakamı Kurt ile ilgili açıklamada bulundu "Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuyucak Kaymakamı

Son dakika | Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulunduSon dakika | Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu

Yılmaz Kurt kimdir? Nereli? | Yılmaz Kurt öldü mü? | Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt neden öldü?Yılmaz Kurt kimdir? Nereli? | Yılmaz Kurt öldü mü? | Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt neden öldü?

un Didim Akbük'te ölü bulunması ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Kuyucak kaymakamımız Yılmaz Kurt Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde 02.04 2021 günü saat 21.45 sıralarında ölü olarak bulunmuştur. Kaymakamımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

 

Aydın'ın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim Akbük Mahallesi Çamlık Koyu yakınlarındaki sahil kenarındaki ormanların yakınında ölü bulunmuştu. Olay yerinde yapılan incelemede Kaymakam Kurt'un başından bir el ateşli silahla vurulması sonucu öldüğü belirlenmişti.

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