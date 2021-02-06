Aydın'da cinayet gibi kaza! Sürücünün pişkinliği pes dedirtti...

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda, otoban gişelerin beton bariyerine çarpan otomobil hurdaya dönerken araçtaki 2 kişi feci şekilde can verdi. Kazaya neden olan diğer araç sürücüsü Onur B. ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

4 KİŞİNİN CANINI HİÇE SAYDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Kazada yaralanan sürücü Ali İlkimen (45), Havva Ovacıklı (65), Mehmet Ovacıklı (65) ve Davut Özkan (43) ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Havva Ovacıklı ve araç sürücüsü Ali İlkimen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Davut Özkan ve hayati tehlikesi devam eden Mehmet Ovacıklı'nın tedavisi hastanede sürüyor.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kaza sonrası otoyoldaki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, 09 ACV 15 plakalı otomobilin gişe girişinde diğer otomobilin bir anda önüne kırarak sıkıştırıp kazaya sebebiyet verdiği ve olay sonrası kaçtığı tespit edildi. Kaza sonrası yakalanarak gözaltına alınan otomobil sürücüsü Onur B. emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Onur. B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.