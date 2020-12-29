Aylin Sözer'i öldüren katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

CNN Türk canlı yayınında konuşan İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, zanlıya ilişkin olarak," 32 yaşında Kemal A. denilen bir isim. İnşaatlarda işçilik yapan bir kişi ve Aylin Sözer'i de tanıdığını iddia eden bir adam." dedi.

Olayın yaşanmasına ilişkin bilgi veren Uludağ, şöyle devam etti:

"Sabah saat 08.00 sıralarında Aylin Sözer'in evine geliyor. Orada sözlü ifadesine göre zanlı öyle söylüyor. Sabah 08.00 sıralarında 'Maltepe'deki evine gittim' diyor. Aylin sözlerle sohbet ettiğini daha sonra aralarında bir tartışma çıktığını ve bu tartışma sırasında da boğazını maalesef keserek öldürdüğünü söylüyor. "

Nihat Uludağ şunları kaydetti:

" Aylin Sözer'in yakınları ondan haber alamayınca polisi arıyorlar. Ve polis ekipleri o eve gidiyor aslında. Polisler kapıyı zorluyor. Polisin geldiğini anlayınca zanlı bu defa da yanıcı bir madde ile evi yakmaya çalışıyor. Hatta polis kapıya barikat kuruyor. Zorla kapıyı açan polisi de yakmaya çalışıyor. Şu anda İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Ekipleri tarafından sorgulanıyor. Polislerin evi neden yaktığını sorduklarında ise olaya hırsızlık süsü vermek için bu olayı yaptığını söylüyor. "

NE OLMUŞTU?

Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'nda bir kadının rehin alınarak evde yangın çıkarıldığı ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartman sakinleri yoğun duman nedeniyle tahliye edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, dairedeki Aylin Sözer'in (48) öldüğü belirlendi.

Evde bulunan Kemal D. (32) ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınırken polis ekiplerine direnen Kemal D'ye çevredekiler de tepki gösterdi. Bir vatandaşın vurmaya çalıştığı şüpheli, polisin müdahalesiyle araca bindirilerek emniyete götürüldü.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Sözer'in boğazı kesilerek öldürüldükten sonra cesedinin yakılmaya çalışıldığı, alevlerin de eve sirayet ettiği belirtildi.

Aylin Sözer'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, şüphelinin Sözer'i 2 gün boyunca evde alıkoyduğu iddia edildi.

Olayı öğrenerek apartmanın önüne gelen Sözer'in yakınları gözyaşı döktü.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Aylin Sözer mesajı: Dava sürecinin yakın takipçisi olacağız

Bakan Selçuk'tan Aylin Sözer açıklaması: En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı!