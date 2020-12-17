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AYM duyurdu: Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı belli oldu

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na Celal Mümtaz Akıncı'nın, Başkanvekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal'ın seçildiği duyuruldu.

AYM duyurdu: Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı belli oldu

Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na seçildi. Başkanvekilliği koltuğuna ise bir başka AYM Üyesi Muammer Topal oturacak.

Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

17 Aralık 2020 tarihinde yapılan seçimlerde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkanvekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal seçilmiştir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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