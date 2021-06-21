Ekranlara yeni gelen Baht Oyunu dizisinde aşk doğduğu konuşuluyor. Dizide başrolü paylaşan iki başarılı genç oyuncu olan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysal'ın sevgili oldukları iddia edildi. Aytaç Şaşmaz - Cemre Baysel sevgili mi, aşk mı yaşıyor? Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel birlikte mi? sorusunun yanıtını merak edenler haberimizde bulabilir...

AYTAÇ ŞAŞMAZ - CEMRE BAYSEL SEVGİLİ Mİ, AŞK MI YAŞIYOR? AYTAÇ ŞAŞMAZ VE CEMRE BAYSEL BİRLİKTE Mİ?

Kanal D ekranında salı akşamları yayınlanmaya başlayan Baht oyunu dizisi, izleyici tarafından büyük ilgi gördü. Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın başrolünü paylaştığı dizi severek izlenirken oyuncular birbirlerine oldukça yakıştırıldı.

Son dönemde dizi senaryolarında yazılan aşk sahneleri bir bir gerçeğe dönüşüyor. Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel dizideki aşklarını gerçek hayata erken taşıyanlar arasında. Magazin Gastesi'nin haberine göre sette yakınlaşan ikili aşk yaşamaya başladı. Öte yandan Cemre Baysel'in 5 yıllık ilişkisinin sürdüğü de söyleniyor.

BAHT OYUNU KONUSU

Baht Oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu bulamayan ve sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada’nın hikayesidir. Gönlünü çalıştığı şirketin sahibi olan Bora’ya Aşık olan Ada, ilk aşkıyla evlenmezse ömür boyu mutsuz olacağı inancı ile yaşamıştır. Ada için rüyalarda ve aşkta imkansızlık söz konusu değildir.

Aytaç Şaşmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Cemre Baysel kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?