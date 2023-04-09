Aytun Çıray, İYİ Parti barajın altına indi adaylığımı geri çekiyorum açıklmasında bulundu

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala İYİ Partide hareketli saatler yaşanıyor. İzmir milletvekili Aytun Çıray, 28 dönem milletvekilliği için yaptığı adaylık müracaatını geri çektiğini açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
Aytun Çıray, İYİ Parti barajın altına indi adaylığımı geri çekiyorum açıklmasında bulundu

Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde çok kritik bir seçime hazırlanıyor. Partiler bu seçimlerde en iyi başarıyı alabilmek için hummalı bir şekilde çalışıyor. Bu aşamada İyi Parti'de Aytun Çıray şoku yaşanıyor.

Seçimlerde partiler cumhurbaşkanlığı yarışı kadar mecliste daha çok milletvekilliği kazanabilmek için kıyasıya yarışıyor. Bu yarışta gösterilecek millet vekil adaylarının önemi daha da artıyor. Millet vekili adaylarını belirlemede partiler ince eleyip sık dokuyor. Bu anlamda bazı partilerde sıkıntılar yaşandığı görülmekte ve bu süreci oldukça sıkıntılı geçirmekte olduğu gözlenmekte.

ay1.jpg

İYİ PARTİDE ART ARDA İSTİFALAR YAŞANIYOR

Bu partilerin başında iyi parti geliyor. İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ağır sözlerle kalktığını açıklamasının ardından teşkilatlarda yaşanan art arda istifalar sonrasında iki gün sonra tekrar masaya geri dönmek zorunda kalmasından sonra partideki hızlı düşüş devam etmiş, anketlerde partinin oylarının yüzde 7 barajının altına indiği açıklanmıştı, ve bu düşüşten sonra partide iyice ortalık karışmış art arda istifalar ve millet vekili aday adaylığından geri çekilmeler yaşanmıştı.

1.jpg

PARTİNİN OYLARI BARAJ ALTINA DÜŞTÜ DEDİ ADAYLIĞINI GERİ ÇEKTİ

En son olarak partinin ağır toplarından, parti kurucusu İzmir milletvekili Aytun Çıray'ın adaylıktan çekildiğini açıklaması partide şok etkisi yaratı. Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla @iyiparti milletvekili adaylıĝımdan feragat ediyorum.
İzmir'de Saygıdeğer @kilicdarogluk'nun cumhurbaşkanı olması..
Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım.
Yaşasın Atatürk" diyerek adaylıktan çekildiğini duyurdu.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
İYİ Parti şok üstüne şok yaşıyor! "Bu Partide hile var" dedi hem partiden hem de millet vekili aday adaylığından istifa etti
İYİ Parti şok üstüne şok yaşıyor! "Bu Partide hile var" dedi hem partiden hem de millet vekili aday adaylığından istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye tepki: İstanbul'a bir çivi dahi çakmadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye tepki: İstanbul'a bir çivi dahi çakmadılar
Oy pusulasında hangi parti kaçıncı sırada yer aldı? İşte Kura çekiminin sonucu Parti Parti, İttifak İttifak!
Oy pusulasında hangi parti kaçıncı sırada yer aldı? İşte Kura çekiminin sonucu Parti Parti, İttifak İttifak!
Son Haberler
İstanbul'da 222 noktada 1724 personel asayiş uygulamasında 412 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da 222 noktada 1724 personel asayiş uygulamasında 412 şüpheli gözaltına alındı
Şebnur isminin anlamı nedir, Şebnur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şebnur isminin anlamı nedir, Şebnur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bana Maviyi Anlat filminin galası Trabzon'da yapıldı, film gösterim rekoru kırmaya aday
Bana Maviyi Anlat filminin galası Trabzon'da yapıldı, film gösterim rekoru kırmaya aday
Ruhsal isminin anlamı nedir, Ruhsal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ruhsal isminin anlamı nedir, Ruhsal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat,'dan Kılıçdaroğlu'na tepki geldi "İlçemizde 3 yıldan fazla zamandır depremzede kardeşlerimiz evlerinde oturuyor"
Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat,'dan Kılıçdaroğlu'na tepki geldi "İlçemizde 3 yıldan fazla zamandır depremzede kardeşlerimiz evlerinde oturuyor"
Çok Okunanlar
Aytun Çıray, İYİ Parti barajın altına indi adaylığımı geri çekiyorum açıklmasında bulundu
Aytun Çıray, İYİ Parti barajın altına indi adaylığımı geri çekiyorum açıklmasında bulundu
Sanver isminin anlamı nedir, Sanver ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sanver isminin anlamı nedir, Sanver ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İYİ Parti şok üstüne şok yaşıyor! "Bu Partide hile var" dedi hem partiden hem de millet vekili aday adaylığından istifa etti
İYİ Parti şok üstüne şok yaşıyor! "Bu Partide hile var" dedi hem partiden hem de millet vekili aday adaylığından istifa etti
Sertel isminin anlamı nedir, Sertel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sertel isminin anlamı nedir, Sertel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Dünya diken üstünde! Kuzey Kore’den nükleer saldırı denemesi
Dünya diken üstünde! Kuzey Kore’den nükleer saldırı denemesi
Bakanı Çavuşoğlu, Eskişehir'de sahur programında "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" adlı gençlik buluşmasına katıldı
Bakanı Çavuşoğlu, Eskişehir'de sahur programında "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" adlı gençlik buluşmasına katıldı
Yorumlananlar
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!