Aytun Çıray, İYİ Parti barajın altına indi adaylığımı geri çekiyorum açıklmasında bulundu

Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde çok kritik bir seçime hazırlanıyor. Partiler bu seçimlerde en iyi başarıyı alabilmek için hummalı bir şekilde çalışıyor. Bu aşamada İyi Parti'de Aytun Çıray şoku yaşanıyor.

Seçimlerde partiler cumhurbaşkanlığı yarışı kadar mecliste daha çok milletvekilliği kazanabilmek için kıyasıya yarışıyor. Bu yarışta gösterilecek millet vekil adaylarının önemi daha da artıyor. Millet vekili adaylarını belirlemede partiler ince eleyip sık dokuyor. Bu anlamda bazı partilerde sıkıntılar yaşandığı görülmekte ve bu süreci oldukça sıkıntılı geçirmekte olduğu gözlenmekte.

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İYİ PARTİDE ART ARDA İSTİFALAR YAŞANIYOR

Bu partilerin başında iyi parti geliyor. İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ağır sözlerle kalktığını açıklamasının ardından teşkilatlarda yaşanan art arda istifalar sonrasında iki gün sonra tekrar masaya geri dönmek zorunda kalmasından sonra partideki hızlı düşüş devam etmiş, anketlerde partinin oylarının yüzde 7 barajının altına indiği açıklanmıştı, ve bu düşüşten sonra partide iyice ortalık karışmış art arda istifalar ve millet vekili aday adaylığından geri çekilmeler yaşanmıştı.

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PARTİNİN OYLARI BARAJ ALTINA DÜŞTÜ DEDİ ADAYLIĞINI GERİ ÇEKTİ

En son olarak partinin ağır toplarından, parti kurucusu İzmir milletvekili Aytun Çıray'ın adaylıktan çekildiğini açıklaması partide şok etkisi yaratı. Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla @iyiparti milletvekili adaylıĝımdan feragat ediyorum.

İzmir'de Saygıdeğer @kilicdarogluk'nun cumhurbaşkanı olması..

Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım.

Yaşasın Atatürk" diyerek adaylıktan çekildiğini duyurdu.