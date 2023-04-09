9 Nisan Pazar 2023 hava durumu! Meteorolojiden 15 il için sarı kodlu uyarı yapıldı! Pazar gününe dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 9 Nisan Pazar 2023 Hava tahmin raporlarına göre ülke genelinde havaların yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Son verilere göre 15 ili kapsayan sarı kod alarmı ile toz taşınımı uyarısında bulunan Meteoroloji birçok il için ise gök gürültülü sağanak yağmur uyarısında bulundu. İşte 9 Nisan Pazar hava durumu...

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9 Nisan Pazar 2023 hava durumu! Meteorolojiden 15 il için sarı kodlu uyarı yapıldı! Pazar gününe dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile Tekirdağ ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bolu çevreleri ve İç Anadolu'nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece aratacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat, Hatay'ın batısında yer yer 70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

9 Nisan Pazar 2023 hava durumu! Meteorolojiden 15 il için sarı kodlu uyarı yapıldı! Pazar gününe dikkat!

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Çok bulutlu

9 Nisan Pazar 2023 hava durumu! Meteorolojiden 15 il için sarı kodlu uyarı yapıldı! Pazar gününe dikkat!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çankırı hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 Nisan Pazar 2023 hava durumu! Meteorolojiden 15 il için sarı kodlu uyarı yapıldı! Pazar gününe dikkat!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum hariç) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

9 Nisan Pazar 2023 hava durumu! Meteorolojiden 15 il için sarı kodlu uyarı yapıldı! Pazar gününe dikkat!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

IĞDIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

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