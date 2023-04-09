9 Nisan Pazar 2023 hava durumu! Meteorolojiden 15 il için sarı kodlu uyarı yapıldı! Pazar gününe dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile Tekirdağ ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bolu çevreleri ve İç Anadolu'nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece aratacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat, Hatay'ın batısında yer yer 70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
K.MARAŞ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çankırı hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum hariç) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
IĞDIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu