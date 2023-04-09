Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı

AK Parti siyasetinin önemli kişilerinden biri olan, bir önceki Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'dan üzücü haber geldi Yıldız'ın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

YAYINLAMA
Google News
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı

Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı.

Uzun dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan mevcut AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız; geçirdiği rahatsızlık sonucu Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Beyine pıhtı atma şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alınan Kayseri Milletvekili Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kendinde olduğu öğrenildi.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı

TANER YILDIZ'IN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Önceki dönem bakan Yıldız'ın önlem amaçlı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müşahade de tutulduğu öğrenildi.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İYİ Parti şok üstüne şok yaşıyor! "Bu Partide hile var" dedi hem partiden hem de millet vekili aday adaylığından istifa etti
İYİ Parti şok üstüne şok yaşıyor! "Bu Partide hile var" dedi hem partiden hem de millet vekili aday adaylığından istifa etti
Aytun Çıray, İYİ Parti barajın altına indi adaylığımı geri çekiyorum açıklmasında bulundu
Aytun Çıray, İYİ Parti barajın altına indi adaylığımı geri çekiyorum açıklmasında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye tepki: İstanbul'a bir çivi dahi çakmadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye tepki: İstanbul'a bir çivi dahi çakmadılar
Oy pusulasında hangi parti kaçıncı sırada yer aldı? İşte Kura çekiminin sonucu Parti Parti, İttifak İttifak!
Oy pusulasında hangi parti kaçıncı sırada yer aldı? İşte Kura çekiminin sonucu Parti Parti, İttifak İttifak!
Son Haberler
İstanbul'da 222 noktada 1724 personel asayiş uygulamasında 412 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da 222 noktada 1724 personel asayiş uygulamasında 412 şüpheli gözaltına alındı
Şebnur isminin anlamı nedir, Şebnur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şebnur isminin anlamı nedir, Şebnur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Bana Maviyi Anlat filminin galası Trabzon'da yapıldı, film gösterim rekoru kırmaya aday
Bana Maviyi Anlat filminin galası Trabzon'da yapıldı, film gösterim rekoru kırmaya aday
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat,'dan Kılıçdaroğlu'na tepki geldi "İlçemizde 3 yıldan fazla zamandır depremzede kardeşlerimiz evlerinde oturuyor"
Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat,'dan Kılıçdaroğlu'na tepki geldi "İlçemizde 3 yıldan fazla zamandır depremzede kardeşlerimiz evlerinde oturuyor"
Çok Okunanlar
Aytun Çıray, İYİ Parti barajın altına indi adaylığımı geri çekiyorum açıklmasında bulundu
Aytun Çıray, İYİ Parti barajın altına indi adaylığımı geri çekiyorum açıklmasında bulundu
Sanver isminin anlamı nedir, Sanver ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sanver isminin anlamı nedir, Sanver ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İYİ Parti şok üstüne şok yaşıyor! "Bu Partide hile var" dedi hem partiden hem de millet vekili aday adaylığından istifa etti
İYİ Parti şok üstüne şok yaşıyor! "Bu Partide hile var" dedi hem partiden hem de millet vekili aday adaylığından istifa etti
Sertel isminin anlamı nedir, Sertel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sertel isminin anlamı nedir, Sertel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Dünya diken üstünde! Kuzey Kore’den nükleer saldırı denemesi
Dünya diken üstünde! Kuzey Kore’den nükleer saldırı denemesi
Bakanı Çavuşoğlu, Eskişehir'de sahur programında "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" adlı gençlik buluşmasına katıldı
Bakanı Çavuşoğlu, Eskişehir'de sahur programında "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" adlı gençlik buluşmasına katıldı
Yorumlananlar
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!