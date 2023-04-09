Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları durdurma çağrısında bulundu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. Erdoğan İsrail'in Müslümanlara yönelik saldırılarını durdurması konusunda önemli uyarılarda bulunurken, endişelerini de dile getirerek önlem alınması konusunda çağrıda bulundu. Bölgede Lübnan ve Gazze'deki gerilimi düşürmesi gerektiğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları durdurma çağrısında bulundu!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog telefonda görüştü. İkilinin görüşmesinde, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara yönelik saldırıları, Kıble Mescidi’nde gerçekleştirdikleri saldırı ve kutsal mekanlarda bulunanlara yönelik sert müdahaleleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, yaşananların Müslümanlar kadar tüm insanlığın vicdanını yaraladığını belirterek, Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditler karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları durdurma çağrısında bulundu!

BÖLGEDEKİ GERİLİMİN AZALTILMA VURGUSU YAPILDI

Erdoğan, ramazan ayının Hamursuz Bayramı'yla aynı tarihlere denk geldiği bu hassas dönemde Gazze ve Lübnan’a da sirayet eden gerilimin daha da artmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Radikal Yahudi grupların Mescid-i Aksa’ya yönelik baskın çağrılarının tepkileri ve endişeleri artırdığını belirten Erdoğan, bilhassa 11 Nisan’da başlayacak itikaf döneminde Müslümanların ibadetlerini sorunsuz yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları durdurma çağrısında bulundu!

KALICI BARIŞ ADIMLARI ATILMASI KONUSUNA DEĞİNLDİ

Her ramazan ayında tekrarlanan bu olayların bölgenin kaderi haline gelmesinin önünü almak gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunun kaynağına inilmesi, adil ve kalıcı barışı tesis etme yönünde adım atılması amacıyla üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları durdurma çağrısında bulundu!

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