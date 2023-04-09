Ünlü sunucu Buket Aydın’dan çok konuşulacak açıklama! “Erdoğan düşmanlığına hayır diyorum”

Haber Et youtube kanalı genel yayın yönetmeni ve sunucusu Buket Aydın programında gündemi değerlendirdi. Aydın 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunurken Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yapılan düşmanlık ve Millet İttifakı'nın Erdoğan'ı yenme çabalarını sert bir dille eleştirdi. Aydın "Erdoğan'a düşmanlık yapacaksınız diye gözünüze perde inmiş" dedi.

Haftalık programını sunan Buket Aydın Millet İttifakı'nın Erdoğan'a olan tutumunu eleştirdi. Aydın, "Gözünüze perde inmiş. Sayın Erdoğan'a düşmanlık yapacaksınız diye gözünüze perde inmiş. Gerekirse HDP gelsin, gerekirse özerklik verelim. Gerekirse teröristlere vatan sınırlarını açalım. Fetöcüler gelsin. Hepimiz el ele kol kola oynayalım gerekirse bunların hepsi olsun ama Tayyip Erdoğan gitsin. Ben buna hayır diyorum. Ben, beni yönetecek kişilerin ne istediğini ne yapacağını sorarım. Ona göre oyumu vereceğim." dedi. Konuşmasının sonunda ise Aydın, "Sorduğum soruların cevabını vatandaşlar da merak ediyor" dedi. Ardındansa Millet İttifakı'nın yaptığı eleştiriler değindi.