Ünlü sunucu Buket Aydın’dan çok konuşulacak açıklama! “Erdoğan düşmanlığına hayır diyorum”

Haber Et Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın youtube üzerinden haftalık gündemi değerlendirirken Millet İttifakı'na demediğini bırakmadı. Erdoğan'ı yenmek için "gözünüze perde inmiş" diyerek eleştiren Aydın “Erdoğan düşmanlığına hayır diyorum” dedi.

YAYINLAMA
Google News
Ünlü sunucu Buket Aydın’dan çok konuşulacak açıklama! “Erdoğan düşmanlığına hayır diyorum”

Haber Et youtube kanalı genel yayın yönetmeni ve sunucusu Buket Aydın programında gündemi değerlendirdi. Aydın 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunurken Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yapılan düşmanlık ve Millet İttifakı'nın Erdoğan'ı yenme çabalarını sert bir dille eleştirdi. Aydın "Erdoğan'a düşmanlık yapacaksınız diye gözünüze perde inmiş" dedi.

Haftalık programını sunan Buket Aydın Millet İttifakı'nın Erdoğan'a olan tutumunu eleştirdi. Aydın, "Gözünüze perde inmiş. Sayın Erdoğan'a düşmanlık yapacaksınız diye gözünüze perde inmiş. Gerekirse HDP gelsin, gerekirse özerklik verelim. Gerekirse teröristlere vatan sınırlarını açalım. Fetöcüler gelsin. Hepimiz el ele kol kola oynayalım gerekirse bunların hepsi olsun ama Tayyip Erdoğan gitsin. Ben buna hayır diyorum. Ben, beni yönetecek kişilerin ne istediğini ne yapacağını sorarım. Ona göre oyumu vereceğim." dedi. Konuşmasının sonunda ise Aydın, "Sorduğum soruların cevabını vatandaşlar da merak ediyor" dedi. Ardındansa Millet İttifakı'nın yaptığı eleştiriler değindi.

Ünlü sunucu Buket Aydın’dan çok konuşulacak açıklama! “Erdoğan düşmanlığına hayır diyorum”

İlgili Haberler
Milli Görüş Hareketi'nin Kadim Dostları Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan ettiler!
Milli Görüş Hareketi'nin Kadim Dostları Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan ettiler!
Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk'un kara kutusu Türkiye'ye teslim edildi!
Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk'un kara kutusu Türkiye'ye teslim edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları durdurma çağrısında bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları durdurma çağrısında bulundu!
9 Nisan 2023 Pazar Altın, Euro ve Dolar'da son durum! Altın kanatlanıp uçtu!
9 Nisan 2023 Pazar Altın, Euro ve Dolar'da son durum! Altın kanatlanıp uçtu!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Milli Görüş Hareketi'nin Kadim Dostları Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan ettiler!
Milli Görüş Hareketi'nin Kadim Dostları Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan ettiler!
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
İYİ Parti şok üstüne şok yaşıyor! "Bu Partide hile var" dedi hem partiden hem de millet vekili aday adaylığından istifa etti
İYİ Parti şok üstüne şok yaşıyor! "Bu Partide hile var" dedi hem partiden hem de millet vekili aday adaylığından istifa etti
Aytun Çıray, İYİ Parti barajın altına indi adaylığımı geri çekiyorum açıklmasında bulundu
Aytun Çıray, İYİ Parti barajın altına indi adaylığımı geri çekiyorum açıklmasında bulundu
Son Haberler
Mansur Yavaş neden bu kadar çok zayıfladı, Mansur Yavaş hastamı, hastalığı ne?
Mansur Yavaş neden bu kadar çok zayıfladı, Mansur Yavaş hastamı, hastalığı ne?
Barcelona Arda Güler'e göz koydu! Fenerbahçe'nin genç yıldızını istiyor!
Barcelona Arda Güler'e göz koydu! Fenerbahçe'nin genç yıldızını istiyor!
Ünlü sunucu Buket Aydın’dan çok konuşulacak açıklama! “Erdoğan düşmanlığına hayır diyorum”
Ünlü sunucu Buket Aydın’dan çok konuşulacak açıklama! “Erdoğan düşmanlığına hayır diyorum”
Almanya'da korkunç cinayet! Türk taksicinin boğazı kesilerek öldürüldü!
Almanya'da korkunç cinayet! Türk taksicinin boğazı kesilerek öldürüldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye tepki: İstanbul'a bir çivi dahi çakmadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye tepki: İstanbul'a bir çivi dahi çakmadılar
Oy pusulasında hangi parti kaçıncı sırada yer aldı? İşte Kura çekiminin sonucu Parti Parti, İttifak İttifak!
Oy pusulasında hangi parti kaçıncı sırada yer aldı? İşte Kura çekiminin sonucu Parti Parti, İttifak İttifak!
Çok Okunanlar
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Aytun Çıray, İYİ Parti barajın altına indi adaylığımı geri çekiyorum açıklmasında bulundu
Aytun Çıray, İYİ Parti barajın altına indi adaylığımı geri çekiyorum açıklmasında bulundu
İYİ Parti şok üstüne şok yaşıyor! "Bu Partide hile var" dedi hem partiden hem de millet vekili aday adaylığından istifa etti
İYİ Parti şok üstüne şok yaşıyor! "Bu Partide hile var" dedi hem partiden hem de millet vekili aday adaylığından istifa etti
Ünlü sunucu Buket Aydın’dan çok konuşulacak açıklama! “Erdoğan düşmanlığına hayır diyorum”
Ünlü sunucu Buket Aydın’dan çok konuşulacak açıklama! “Erdoğan düşmanlığına hayır diyorum”
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat,'dan Kılıçdaroğlu'na tepki geldi "İlçemizde 3 yıldan fazla zamandır depremzede kardeşlerimiz evlerinde oturuyor"
Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat,'dan Kılıçdaroğlu'na tepki geldi "İlçemizde 3 yıldan fazla zamandır depremzede kardeşlerimiz evlerinde oturuyor"
Yorumlananlar
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!