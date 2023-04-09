Milli Görüş Hareketi'nin Kadim Dostları Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan ettiler!

50 yıldan bu güne kadar Milli Görüş Hareketi'nin içinde yer alan Kadim Dostlar Platformu 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

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Milli Görüş Hareketi'nin Kadim Dostları Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan ettiler!

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala Türkiye'nin önde gelen partiler, gruplar ve kuruluşlar kimlerin yanında yer alacağını açıklamaya devam ediyor. 1969 yılından beri bir arada bulunan ve yaklaşık 50 yıldır bir arada olan Milli Görüş Harekatının üyeleri Kadım Dostlar platformu Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

ERDOĞAN'IN YANINDALAR

Eski Devlet Bakanı Teoman Rıza Güneri TRT Haber'e yaptığı açıklamada Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediklerini açıklamak için bir araya geldiklerini ifade etti. Eski Devlet Bakanı Rıza Güneri; " 6'lı masa içerisindeki bir grup partililer sadece Recep Tayyip Erdoğan gitsin diyen bunun dışında bir projesi olmayan bir konumdalar. Türkiye'deki Yerli ve Milli gelişmelerini destekleyen partiler Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında." dedi.

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