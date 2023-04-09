9 Nisan 2023 Pazar Altın, Euro ve Dolar'da son durum! Altın kanatlanıp uçtu!

Altın'daki yükseliş herkesin dilindeyken vatandaşlar Dolar ve Euro'ya yönelmeye mi başladı? Altındaki yükseliş devam edecek mi belirsizliğini korurken 9 Nisan Pazar 2023 Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum...

YAYINLAMA
Google News
9 Nisan 2023 Pazar Altın, Euro ve Dolar'da son durum! Altın kanatlanıp uçtu!

Milyonlarca yatırımcı altında yaşanan yükselişle birlikte yeni yatırım aracı aramaya koyuldu. Son yılların en yüksek seviyesini gören ve zirveye oturan altın fiyatlarından sonra ise Dolar ve Euro fiyatları da düşüşe geçti. Vatandaşlar ise Altın, Euro ve Dolar fiyatlarını merak ederken 9 Nisan 2023 Pazar, Altın, Euro ve Dolar'da son durum...

9 Nisan 2023 Pazar Altın, Euro ve Dolar'da son durum! Altın kanatlanıp uçtu!

SERBEST PİYASALARDA SON DURUM

9 Nisan Pazar günü Dolar alış fiyatı 19,23, satış fiyatı ise 19,24 TL'den işlem görmeye başlarken güne düşüşle başladı.

Euro alış fiyatı 20,97 olurken, satış fiyatı 21,01 TL'den güne düşüşle başladı.

İngiliz Sterlini alış fiyatı 23,83 TL olurken, satış fiyatı ise 24,01 TL'den düşüş yaşayarak işlem görüyor.

9 Nisan 2023 Pazar Altın, Euro ve Dolar'da son durum! Altın kanatlanıp uçtu!

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

9 Nisan Pazar günü itibariyle Gram Altın alış fiyatı 1.241 TL, satış fiyatı ise 1.242 TL'den işlem görmeye başladı.

Altın Ons rekor kırarken bugün itibariyle alış fiyatı 2.007 TL, satış fiyatı ise 2.008 TL oldu.

Yarım altın alış fiyatı 4 bin 160 TL, satış fiyatı ise 4 bin 207 TL oldu.

Çeyrek altın alış fiyatı 2 bin 080 TL, satış fiyatı ise 2 bin 103 TL oldu.

Tam altın alış fiyatı 8 bin 193 TL, satış fiyatı 8 bin 352 TL oldu.

Cumhuriyet Altını alış fiyatı 8 bin 295 TL, satış fiyatı 8 bin 381 TL oldu.

İlgili Haberler
9 Nisan Pazar 2023 hava durumu! Meteorolojiden 15 il için sarı kodlu uyarı yapıldı! Pazar gününe dikkat!
9 Nisan Pazar 2023 hava durumu! Meteorolojiden 15 il için sarı kodlu uyarı yapıldı! Pazar gününe dikkat!
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Aytun Çıray, İYİ Parti barajın altına indi adaylığımı geri çekiyorum açıklmasında bulundu
Aytun Çıray, İYİ Parti barajın altına indi adaylığımı geri çekiyorum açıklmasında bulundu
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Elinde birikmiş parası olanlar dikkat! Selçuk Geçer tarih verdi: Bunu alan parasını ikiye katlayacak!
Elinde birikmiş parası olanlar dikkat! Selçuk Geçer tarih verdi: Bunu alan parasını ikiye katlayacak!
7 Nisan 2023 Cuma piyasalarda son durum! Yatırımcıların dikkatine! Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum ne?
7 Nisan 2023 Cuma piyasalarda son durum! Yatırımcıların dikkatine! Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum ne?
Garanti Bankası'nda vadesiz hesabı olanlar dikkat! 1000 TL para iadesi başladı: Telefonundan SMS gönderen parasını geri alacak
Garanti Bankası'nda vadesiz hesabı olanlar dikkat! 1000 TL para iadesi başladı: Telefonundan SMS gönderen parasını geri alacak
Evine doğalgaz, elektrik ve su faturası gelenler dikkat! O bankadan duyuru yapıldı: 200 TL'si geri verilecek
Evine doğalgaz, elektrik ve su faturası gelenler dikkat! O bankadan duyuru yapıldı: 200 TL'si geri verilecek
Son Haberler
9 Nisan 2023 Pazar Altın, Euro ve Dolar'da son durum! Altın kanatlanıp uçtu!
9 Nisan 2023 Pazar Altın, Euro ve Dolar'da son durum! Altın kanatlanıp uçtu!
Eroğlu isminin anlamı nedir, Eroğlu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Eroğlu isminin anlamı nedir, Eroğlu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mizgin isminin anlamı nedir, Mizgin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mizgin isminin anlamı nedir, Mizgin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sertap isminin anlamı nedir, Sertap ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sertap isminin anlamı nedir, Sertap ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
6 Nisan 2023 piyasalarda son durum! Altın tarihinde zirveyi görüyor!
6 Nisan 2023 piyasalarda son durum! Altın tarihinde zirveyi görüyor!
Maaş arttı, promosyon uçtu! O banka en yüksek promosyon sözü verdi: 4A 4B 4C emeklileri dikkat!
Maaş arttı, promosyon uçtu! O banka en yüksek promosyon sözü verdi: 4A 4B 4C emeklileri dikkat!
Çok Okunanlar
Aytun Çıray, İYİ Parti barajın altına indi adaylığımı geri çekiyorum açıklmasında bulundu
Aytun Çıray, İYİ Parti barajın altına indi adaylığımı geri çekiyorum açıklmasında bulundu
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
İYİ Parti şok üstüne şok yaşıyor! "Bu Partide hile var" dedi hem partiden hem de millet vekili aday adaylığından istifa etti
İYİ Parti şok üstüne şok yaşıyor! "Bu Partide hile var" dedi hem partiden hem de millet vekili aday adaylığından istifa etti
Bana Maviyi Anlat filminin galası Trabzon'da yapıldı, film gösterim rekoru kırmaya aday
Bana Maviyi Anlat filminin galası Trabzon'da yapıldı, film gösterim rekoru kırmaya aday
Twitter'da yapılan o hamle Dogecoin'i uçurdu! Kripto para yatırımcıları dikkat: Hemen kontrol edin!
Twitter'da yapılan o hamle Dogecoin'i uçurdu! Kripto para yatırımcıları dikkat: Hemen kontrol edin!
Forbes, Türkiye'nin en zenin 10 ismini açıkladı! Bakın ilk sırada kim var!
Forbes, Türkiye'nin en zenin 10 ismini açıkladı! Bakın ilk sırada kim var!
Yorumlananlar
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!