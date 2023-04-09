9 Nisan 2023 Pazar Altın, Euro ve Dolar'da son durum! Altın kanatlanıp uçtu!

Milyonlarca yatırımcı altında yaşanan yükselişle birlikte yeni yatırım aracı aramaya koyuldu. Son yılların en yüksek seviyesini gören ve zirveye oturan altın fiyatlarından sonra ise Dolar ve Euro fiyatları da düşüşe geçti. Vatandaşlar ise Altın, Euro ve Dolar fiyatlarını merak ederken 9 Nisan 2023 Pazar, Altın, Euro ve Dolar'da son durum...

SERBEST PİYASALARDA SON DURUM

9 Nisan Pazar günü Dolar alış fiyatı 19,23, satış fiyatı ise 19,24 TL'den işlem görmeye başlarken güne düşüşle başladı.

Euro alış fiyatı 20,97 olurken, satış fiyatı 21,01 TL'den güne düşüşle başladı.

Haberin Devamı

İngiliz Sterlini alış fiyatı 23,83 TL olurken, satış fiyatı ise 24,01 TL'den düşüş yaşayarak işlem görüyor.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

9 Nisan Pazar günü itibariyle Gram Altın alış fiyatı 1.241 TL, satış fiyatı ise 1.242 TL'den işlem görmeye başladı.

Altın Ons rekor kırarken bugün itibariyle alış fiyatı 2.007 TL, satış fiyatı ise 2.008 TL oldu.

Yarım altın alış fiyatı 4 bin 160 TL, satış fiyatı ise 4 bin 207 TL oldu.

Çeyrek altın alış fiyatı 2 bin 080 TL, satış fiyatı ise 2 bin 103 TL oldu.

Tam altın alış fiyatı 8 bin 193 TL, satış fiyatı 8 bin 352 TL oldu.

Haberin Devamı

Cumhuriyet Altını alış fiyatı 8 bin 295 TL, satış fiyatı 8 bin 381 TL oldu.