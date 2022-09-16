Azerbaycan - Ermenistan çatışmalarında son durum! Paşinyan ölen Ermeni asker sayısını açıkladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile yaşanan çatışmalarda ölen asker sayısının 135'e yükseldiğini, çok sayıda yaralının olduğunu söyledi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Azerbaycan - Ermenistan çatışmalarında son durum! Paşinyan ölen Ermeni asker sayısını açıkladı

Ermenistan askeri birlikleri 12 Eylül Pazartesi günü ve 13 Eylül Salı günü sabah saatlerinde sınır hattın provokasyona girişmişti. Daha sonra Ermenistan ordusunun mevzi ve sığınaklara gerçekleştirdiği hain saldırılarda Azerbaycan ordusundan şehit olan asker sayısı 71'e yükselirken Ermenistan ordusunun can kaybı da belli oldu.

Azerbaycan - Ermenistan çatışmalarında son durum! Paşinyan ölen Ermeni asker sayısını açıkladı

CAN KAYBINI AÇIKLADI

Hükümet üyeleriyle toplantı gerçekleştiren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile yaşanan çatışmalarda ölen asker sayısının 135 olduğunu belirterek, "Bu sayı henüz nihai bir sayı değil. Ayrıca çok sayıda yaralımız da var" dedi.

Azerbaycan - Ermenistan çatışmalarında son durum! Paşinyan ölen Ermeni asker sayısını açıkladı

ATEŞKES İHLAL EDİLMEDİ

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan da dün başlayan ateşkesin şu ana kadar ihlal edilmediğini belirterel, "Ateşkes esasen dün gece de devam etti. Silahlı kuvvetlerimizin kendilerine verilen görevleri yerine getirdiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

PUTİN, PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, şu an Özbekistan'ın Smerkand kentinde gerçekleşen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gece saatlerinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Peskov görüşme içeriğine dair detay vermezken, Kremlin Bilgi Servisi de görüşme zaptını henüz resmi portaldan yayınlamadı.

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