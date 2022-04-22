Senaryosunu Eda Tezcan'ın yazdığı, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın üstlendiği, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, Recai Karagöz'ün yönettiği, Aziz dizisinde bir ayrılık yaşanacağı iddia ediliyor. Dizide Dilruba karakterine hayat veren oyuncu Damla Sönmez'in diziden ayrılacağı söyleniyor. Peki Aziz Dilruba diziden ayrılıyor mu? Damla Sönmez Aziz dizisinden ayrılıyor mu, neden ayrılıyor? İşte detaylar...

AZİZ DİLRUBA DİZİDEN AYRILIYOR MU? DAMLA SÖNMEZ AZİZ DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU, NEDEN AYRILIYOR?

Cuma akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam eden, proje tasarımını Necati Şahin’in yaptığı, Show TV’nin O3 Medya imzalı dizisi Aziz dizide bomba bir ayrılık yaşanacak. Recai Karagöz’ün yönettiği Aziz’de Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez, ekibe veda edecek. Ödüllü oyuncunun 25. bölüm itibariyle ekipten ayrılacağı öğrenildi.

Aziz’de Damla Sönmez’e Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Elif Sönmez, Füsun Demirel, Meral Çetinkaya, Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan ve İmren Şengel gibi başarılı oyuncular eşlik ediyordu.