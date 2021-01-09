Azizler filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? soruları şu sırlara internet mecrasında çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

AZİZLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gençlik yıllarının artık sonuna gelen Aziz, hayatından hiç memnun değildir. Yıllardır sevmediği bir işte çalışmaktadır ve gençliğinde kendisi için kurduğu mesleki hayallerden oldukça uzaktır. Sevgilisi Burcu ile dört yıldır süren ilişkisinin ise artık sonlanması gerektiğini fark eder…

Yalnız kalmaya, kendisiyle vakit geçirmeye, özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sonunda, en çaresiz anında, karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar, ancak Aziz’in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Katlanmak zorunda kalacağı sonuçlar, Aziz’in hayatını büsbütün değiştirecektir.

AZİZLER FİLMİ OYUNCULARI

Azizler filminin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü ve başarılı isimler yer alıyor. Filmde Aziz karakterini son olarak Gain platformundaki 10 Bin Adım adlı yapımda da yer alan Engin Günaydın canlandırıyor. Erbil karakterine ise yine Netflix platformunda yayınlanan 9 Kere Leyla filminde de rol almış olan ünlü oyuncu Haluk Bilginer hayat veriyor. Ekranların ilgiyle izlenen ve reyting rekorları kıran dizi Kırmızı Oda’da başrol oynayan Binnur Kaya da bu filmde Kamuran karakteriyle yer alıyor. Filmde Öner Erkan Alp karakterini, İrem Sak ise Burcu karakterini canlandırıyor.

Yine Netflix platformunda yayınlanan Bir Başkadır dizisinde izleyicinin karşısına çıkan ve şu anda ekranlarda yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde rol alan Fatih Artman ise Cevdet karakterine hayat veriyor. Filmde, Gülçin Santırcıoğlu Vildan karakterini, İlker Aksum Rıza karakterini, Hülya Duyar Rüya karakterini, Helin Kandemir Cansu karakterini, Bergüzar Korel Füsun karakterini, Halit Ergenç Necati karakterini ve Netflix’in bir diğer yerli yapımı olan The Protector dizisi ve Kanal D’de yayınlanan Hekimoğlu dizisinde rol alan Okan Yalabık ise Psikolog karakterini canlandırıyor.

Azizler filmi, filmdeki çocuk oyuncunun performansıyla da oldukça konuşuldu. Filmdeki Caner karakterine ise Göktuğ Yıldırım hayat veriyor. 2011 doğumlu olan Göktuğ Yıldırım daha önce Gönül Dağı, Bir Başkadır ve 7. Koğuştaki Mucize adlı yapımlarda da rol aldı. Filmin senaristliğini, daha önce Bir Başkadır dizisiyle de gündeme gelen Berkun Oya ve Taylan Biraderler üstlendi. Filmin yönetmen koltuğunda ise Taylan Biraderler oturuyor.

AZİZLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul'da çekilen Azizler filmi, çeşitli semt ve mahallerde geçiyor. Başrol karakteri Aziz'in evi, Avrupa Yakası'nda yer alan Beşiktaş'ta bulunuyor. Bazı sahneler ise Beyoğlu'nda çekildi.