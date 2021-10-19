Azot ne demek, TDK'ya göre Azot kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Azot ne demek? Azot TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi azot kelimesi. Peki azot ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre azot nedir, azot kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AZOT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Azot kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Azot kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre azot kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element, nitrojen (simgesi N)



AZOT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- azotölçer

