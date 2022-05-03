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Baba dizisi bugün, bu akşam var mı? Show TV Baba dizisi yeni bölüm ne zaman 3 Mayıs 2022 Salı? Neden yok?

Show TV'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi Baba, kanalın yayın akışında yer almayınca yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki Baba dizisi bugün, bu akşam var mı? Show TV Baba dizisi yeni bölüm ne zaman 3 Mayıs 2022 Salı? Neden yok?

Baba dizisi bugün, bu akşam var mı? Show TV Baba dizisi yeni bölüm ne zaman 3 Mayıs 2022 Salı? Neden yok?

Başrollerini usta oyuncu Haluk Bilginer ve yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın paylaştığı Baba dizisi Salı akşamlarına damga vuruyor. Özellikle oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizisi Baba, 3 Mayıs 2022 Salı gününün yayın akışında yer almadı. Bu durum diziyi izlemek isteyenler tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda internet arama motorlarında vatandaşlar Baba dizisi bugün, bu akşam var mı? Show TV Baba dizisi yeni bölüm ne zaman 3 Mayıs 2022 Salı? Neden yok? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. 

Baba dizisi bugün, bu akşam var mı? Show TV Baba dizisi yeni bölüm ne zaman 3 Mayıs 2022 Salı? Neden yok?

BABA DİZİSİ BUGÜN, BU AKŞAM VAR MI 3 MAYIS 2022 SALI?

Show TV'nin sevilen dizisi Baba, 3 Mayıs 2022 Salı günü (bu akşam) yayınlanmayacak. Dizi kanalın yayın akılında kendisine yer bulmadı. 

Baba dizisi bugün, bu akşam var mı? Show TV Baba dizisi yeni bölüm ne zaman 3 Mayıs 2022 Salı? Neden yok?

BABA DİZİSİ BUGÜN NEDEN YOK 3 MAYIS 2022 SALI? ?

Başrollerini usta oyuncu Haluk Bilginer ve yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın paylaştığı Baba dizisi Ramazan Bayramı nedeniyle bugün ekranlara gelmeyecek. Dizinin yayın saatinde Ailecek Şaşkınız filmi ekrana gelecek. 

Baba dizisi bugün, bu akşam var mı? Show TV Baba dizisi yeni bölüm ne zaman 3 Mayıs 2022 Salı? Neden yok?

SHOW TV BABA DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Baba'nın yeni bölümü, dizinin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre 10 Mayıs 2022 Salı akşamı ekrana gelecek. 

Baba dizisi bugün, bu akşam var mı? Show TV Baba dizisi yeni bölüm ne zaman 3 Mayıs 2022 Salı? Neden yok?

BABA DİZİSİ KONUSU

Aile değerlerine bağlı otoriter bir baba olan Emin Saruhanlı, yakın akrabalarından birinin kaybı sonucunda hatırı sayılır bir servetin tek varisi olduğunu öğrenir. Saruhanlı Ailesi, kasabadaki mütevazı hayatlarını geride bırakarak İstanbul’a taşındığında, Emin ailesini bir arada tutmak için zorlu bir mücadelenin içine girer.

Baba dizisi bugün, bu akşam var mı? Show TV Baba dizisi yeni bölüm ne zaman 3 Mayıs 2022 Salı? Neden yok?

BABA DİZİSİ OYUNCULARI

Haluk Bilginer (Emin Saruhanlı )

Ayda Aksel ( Fazilet Saruhanlı) 

Tolga Sarıtaş (Kadir Saruhanlı)

Hakan Kurtaş (İlhan Karaçam)

Özge Yağız (Büşra Kalkan Saruhanlı)

Deniz Hamzaoğlu (Yaşar Saruhanlı)

Taner Rumeli (Servet Saruhanlı)

Damlasu İkizoğlu (Kübra Saruhanlı)

Beril Pozam (Sevil Öztürk) 

Cem Uslu (Ceyhun Kömürcü)

Yağız Saylağ (Yusuf Emin Saruhanlı)

Tayfun Altuntaş
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