Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Ay Yapım imzalı, aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Baba'nın ne zaman başlayacağı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 'Baba dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?' sorularının yanıtına yer verdik...

BABA DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Fragmanı yayınlanan Baba dizisi izleyicide büyük heyecan yarattı. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrolünde olduğu, Zeynep Tuğçe Bayat, Taner Rumeli, Özge Özaacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu'nun rol alacağı dizinin kadrosuna Nihan Okutucu da katıldı.

Show TV ekranlarında yayınlanacak dizinin henüz günü ve saati belli değil...