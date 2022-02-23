Baba dizisindeki Atilla İlhan şiiri sosyal medyayı salladı! Batan bu köhne Şileb şiirinin sözleri gündem oldu
Show TV'nin oyuncu kadrosu ve hikayesiyle ilgileri üzerine çeken Baba dizisinde Tolga Sarıtaş'ın Atilla İlhan'ın "Batan bu köhne Şileb" şiirini okuması sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine Baba dizisinde Kadir'in okuduğu Atilla İlhan şiiri araştırılıyor.
Usta oyuncu Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş ve Özge Yağız'ın rol aldığı Baba dizisi Salı günlerine damga vurmaya devam ediyor. Özellikle reytinglerde ilk sıraya oturan dizinin 2.bölümünde Kadir karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, Atilla İlhan'ın "Batan bu köhne Şileb" şiirini okudu. Bunun üzerine şiir sosyal medyayı adeta sallarken sözleri merak konusu olunca vatandaşlar Baba dizisindeki Atilla İlhan şiirini internet arama motorlarında araştırıyorlar.
BABA DİZİSİNDEKİ ATİLLA İLHAN ŞİİRİ
Baba dizisinde Atilla İlhan'ın okuduğu şiirin adı Batan bu köhne Şileb'dir. Şiirin sözleri şu şekildedir:
garson masa iyi manzarayı değiştir
sırası mı mehtabın yıldız yağmurunun
bu gece yalnızım onlar gelmeyecek
sapa bir yerindeyim umutsuzluğumun
hava soğuk olmalı ağaçlar bütün duman
eğer bulabilirsen ölü bir kar getir
beyazlığı kalın bir su gibi uzayan
bu gece yalnızım onlar gelmeyecek
batan bu köhne şilebde ne işleri var
Atilla İlhan - “Batan bu köhne Şileb”#KadSev @ayyapim @showtv #Hırkalılar pic.twitter.com/1FjSdsAc1H— Baba Dizi (@babatvdizi) February 22, 2022
çünkü battım kasa boş ne para ne çek
çünkü bütün telefonlar ısrarla alacaklı
bu gece yalnızım onlar gelmeyecek
hani o sarışın kirpikleri saçaklı
yanağını viski bardağıyla serinleten
sonra nilay hani kafayı buldu mu ağlar
cam yeşili yasemin cıgara dumanı nursen
batan bu köhne şilebde ne işleri var
garson masa iyi manzarayı değiştir
büyük şimşek çakmalı gök gürültüsü filan
şöyle dalları kıran şakırtılı bir yağmur
köpek havlamaları bulut karanlığından
zehir bulabilir misin çabucak öldürecek
artık arsenik mi olur siyanür mü olur
hangisi olursa olsun hepsi işime yarar
yoksa bir tabanca bul bir avuç mermi getir
bu gece yalnızım onlar gelmeyecek
batan bu köhne şilebde ne işleri var