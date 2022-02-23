Baba dizisindeki Atilla İlhan şiiri sosyal medyayı salladı! Batan bu köhne Şileb şiirinin sözleri gündem oldu

Usta oyuncu Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş ve Özge Yağız'ın rol aldığı Baba dizisi Salı günlerine damga vurmaya devam ediyor. Özellikle reytinglerde ilk sıraya oturan dizinin 2.bölümünde Kadir karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, Atilla İlhan'ın "Batan bu köhne Şileb" şiirini okudu. Bunun üzerine şiir sosyal medyayı adeta sallarken sözleri merak konusu olunca vatandaşlar Baba dizisindeki Atilla İlhan şiirini internet arama motorlarında araştırıyorlar.

BABA DİZİSİNDEKİ ATİLLA İLHAN ŞİİRİ

Baba dizisinde Atilla İlhan'ın okuduğu şiirin adı Batan bu köhne Şileb'dir. Şiirin sözleri şu şekildedir:

garson masa iyi manzarayı değiştir

sırası mı mehtabın yıldız yağmurunun

bu gece yalnızım onlar gelmeyecek

sapa bir yerindeyim umutsuzluğumun

hava soğuk olmalı ağaçlar bütün duman

eğer bulabilirsen ölü bir kar getir

beyazlığı kalın bir su gibi uzayan

bu gece yalnızım onlar gelmeyecek

batan bu köhne şilebde ne işleri var

çünkü battım kasa boş ne para ne çek

çünkü bütün telefonlar ısrarla alacaklı

bu gece yalnızım onlar gelmeyecek

hani o sarışın kirpikleri saçaklı

yanağını viski bardağıyla serinleten

sonra nilay hani kafayı buldu mu ağlar

cam yeşili yasemin cıgara dumanı nursen

batan bu köhne şilebde ne işleri var

garson masa iyi manzarayı değiştir

büyük şimşek çakmalı gök gürültüsü filan

şöyle dalları kıran şakırtılı bir yağmur

köpek havlamaları bulut karanlığından

zehir bulabilir misin çabucak öldürecek

artık arsenik mi olur siyanür mü olur

hangisi olursa olsun hepsi işime yarar

yoksa bir tabanca bul bir avuç mermi getir

bu gece yalnızım onlar gelmeyecek

batan bu köhne şilebde ne işleri var