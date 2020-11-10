Babil kaçıncı bölümde final yapacak? Babil dizisi final mi yapıyor?

Babil kaçıncı bölümde final yapacak? Babil dizisi bitiyor mu? Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği son zamanların en yüksek maliyetli yapımlarından olan Babil, sezona iyi bir giriş yapmasına rağmen reytinglerde istediği ivmeyi sağlayamadı. Peki Babil kaçıncı bölümde final yapacak? Babil dizisi bitiyor mu?

BABİL DİZİSİ BİTİYOR MU?

Baş rollerinde Halit Ergenç, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu, Birce Akalay ve Onur Saylak'ın yer aldığı dizinin yeni sezonda beklenen performansı sağlayamadığı için final yapacağı iddia edilmişti. Dijital dizi olarak planlanan ardından televizyona transfer olan dizinin final kararı aldığı kesinleşti.

BABİL KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Son yılların en büyük bütçeli projeleri arasında yer alan Babil'in 20. bölümde ekranlara veda edeceği iddia ediliyor.

Babil'in yerine Özcan Deniz'in başrolünü oynadığı Seni Çok Bekledim dizisinin ekrana geleceği de bir başka iddia olarak kulislerde dolaşıyor.

BABİL KONUSU

Oğlu büyük bir hastalık geçiren İrfan'ın bir an önce ameliyat ve tedavi için gereken parayı bulması gerekmektedir. Bir ekonomi profesörü olsa da bugüne kadar parayla ilkeli bir ilişki kuran İrfan, çoktan geçtiğini zannettiği hayatın en ağır sınavıyla karşı karşıyadır.

Oğlunu kurtarmak için savunduğu tüm değerlerle çatışmaya girmesi gereken İrfan'ın bu sınavda boş kağıt verme şansı yoktur. Artık onun değil, oğlunun hayatı söz konusudur. İrfan, gereken parayı bulmak için “gereken her şeyi” yapmaya hazır olmalıdır. Üstelik bu yol, daha önce hiç yürümediği bir yoldur.