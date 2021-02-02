Bağımsız anaokulları nedir? Bağımsız anaokulu ne demek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün (2 Şubat 2021) tarihinde canlı yayına çıkarak yüz yüze eğitime geçiş hakkında detayları paylaştı. Dün kabine toplantısı sonrası Erdoğan, yüz yüze eğitimin 15 Şubat itibariyle köy okullarındaki tüm kademelerde başlayacağını duyurmasının ardından detayları açıklamak da Bakan Ziya Selçuk'a düştü.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, ANAOKULLARI AÇILIYOR MU?

''Köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı açıyoruz'' diyen Selçuk, aynı tarihte tüm bağımsız anaokullarını da tam zamanlı açma kararı aldıklarını duyurdu.

Selçuk ayrıca, ''Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak. ifadelerini kullandı. Buna göre yüz yüze eğitime başlamak istemeyen veliler okullara dilekçe verebilecek.

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BAĞIMSIZ ANAOKULLARI NE DEMEK?

Anasınıfı ilkokul ya da ortaokul binası içinde ve 48 aylıktan itibaren kayıt almaya başlayan fakat öncelikli kayıt yaşı ilkokul 1. sınıf öncesi hazırlık öğrencileri olan sınıflardır. Bağımsız Anaokulları ise bina olarak tamamen özerk ve bünyesinde 36-66 ay aralığında tüm yaş gruplarını barındıran kurumlardır.

Bağımsız Anaokulları bina ve bahçe olarak sadece anaokuluna ait olduğu için hem fiziki olarak hem de çocuklar açısından oldukça avantajlı olarak görülmektedir. Çünkü çocuklar daha özgür hareket edebilmektedirler. Anasınıflarında ise çocuklar daha kısıtlı bir alanda (Bu genelde tek bir kapanmış koridor) hareket etmek durumunda kalırlar. Ayrıca bahçe kullanımı da okul idaresinin uygun gördüğü ölçüde çok küçük bir alanda belli saatlerde mümkün olabilmektedir.

Anaokulları : 3-6 yaş arası çocuklara okul öncesi eğitimi veren, bağımsız yani ilkokul bünyesinde olmayan ve MEB'e bağlıdır ve MEB tarafından denetlenir.

Anasınıfı : Sadece 6 (yeni yasayla bu yaş 5 olarak ifade ediliyor olabilir) yaşa hizmet verir ve bir ilkokulun bünyesindedir.

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