Bağışıklık Bilimi ne demek, TDK'ya göre Bağışıklık Bilimi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bağışıklık bilimi ne demek? Bağışıklık bilimi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bağışıklık bilimi kelimesi. Peki bağışıklık bilimi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bağışıklık bilimi nedir, bağışıklık bilimi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BAĞIŞIKLIK BİLİMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bağışıklık bilimi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bağışıklık bilimi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bağışıklık olaylarının ortaya çıkma şartlarını, gelişimini, alınabilecek önlemleri ve yapılabilecek tedaviyi inceleyen tıp dalı, immünoloji

