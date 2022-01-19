Bağlantı Ünsüzü ne demek, TDK'ya göre Bağlantı Ünsüzü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bağlantı ünsüzü ne demek? Bağlantı ünsüzü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bağlantı ünsüzü kelimesi. Peki bağlantı ünsüzü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bağlantı ünsüzü nedir, bağlantı ünsüzü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BAĞLANTI ÜNSÜZÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bağlantı ünsüzü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bağlantı ünsüzü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bağlayıcı ünsüz

