Ekranların en sevilen dizilerinden olan Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D izleyicisi karşısına çıkıyor. Heyecanın dorukta olduğu bu bölümü kaçırmak istemeyenler haberimizde bulunan Baht Oyunu 13. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu son bölüm izle linklerinden ulaşabilir. İyi seyirler...

BAHT OYUNU 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BAHT OYUNU SON BÖLÜM İZLE

Bora, Ada’nın ayrılık nedenine ikna olmaz ve işin aslını öğrenmeye çalışır. Ada gerçeği söyleyemediği için ailesindeki kadınların kötü bahtını öne sürer. Böylece Bora’yı kendinden uzak tutacağını düşünür ama Bora ne bu baht oyununa inanır ne de Ada’dan vazgeçer.

Bora, Ada’nın batıl inancını kırmaya çalışırken şirketin ortasında ilişkilerini herkese ilan eder. Ada ve Bora’nın ilişkisi hem şirkette hem evde bomba etkisi yaratır. Tuğçe ve teyzesi Nergis tarafından sıkıştırılan Ada, duygularına karşı koyup Bora’yı inandırmak için çeşitli yollara başvurur. Ancak bu baht oyunu hiç beklenmedik sonuçlar yaratacaktır.

BAHT OYUNU 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D BAHT OYUNU 13. BÖLÜM İZLE