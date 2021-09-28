Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ajax maçı öncesinde açıklamalarda bulundu!Cevahir ne demek, TDK'ya göre Cevahir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Pedagojik formasyon başvuruları 2021- 2022 | Pedagojik formasyon kimler alabilir?İlişki vaadiyle Gaziantep’te 79 kişiyi dolandırıldı! Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındıSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Koronavirüs Zirvesi'ne videolu mesaj: Aşı adaylarımızı insanlığın kullanımına sunmayı taahhüt ediyoruzCeren Kaçıkoç kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? Ceren Kaçıkoç biyografisiFenerbahçe'nin genç futbolcusu İsmail Yüksek'in arabası çalındı!Gelinim Mutfakta 28 Eylül 2021 Salı puan durumu | 28 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Ada Masalı 15. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 15. bölüm canlı izlePatronu asit kuyusuna düşünce kurtarmak istedi, ikiside hayatını kaybetti!
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Baht Oyunu 15. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 15. bölüm canlı izle

Baht Oyunu 15. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 15. bölüm canlı izle

Kanal D ekranlarında salı akşamları izleyici karşısına geçen Baht Oyunu dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Bora tüm müdahalelere rağmen Ada’ya evlenme teklifi etmeye karar veriyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler haberimizde yer verdiğimiz Baht Oyunu 15. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 15. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Baht Oyunu 15. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 15. bölüm canlı izle

Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in başrolünü paylaştığı Baht Oyunu dizisi yeni bölümüyle Kanal D izleyicisiyle buluşuyor. Tuğçe’nin gerçekleri öğrenmesiyle sarsılan Ada, Bora’nın ailesiyle birlikte elinde çiçeklerle kapıya geldiğini görünce ne yapacağını şaşırıyor. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde Baht Oyunu 15. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 15. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir...

BAHT OYUNU 15. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D BAHT OYUNU 15. BÖLÜM CANLI İZLE 

Ada’nın boşanma davasını avukat Turgut devralır. Ada’nın ilk aşkının peşine düşen Bora, Ada’yı Turgut’la beraber görünce Turgut’u Ada’nın ilk aşkı zanneder. Bora, Nergis ve Aslan’ı Turgut ile buluşturur ve Ada’nın ilk aşkını bulduğunu söyler. Ada, Tuğçe ve Rüzgar da onların buluştuğu restorana gelince tam bir curcuna yaşanır.

Bora tüm müdahalelere rağmen Ada’ya evlenme teklifi etmeye karar verir. Bora’dan önce Ada’nın kapısını çalan Tuğçe ise Ada’ya Rüzgar’la beraber sakladığı sırrı çözdüğünü söyler. Tuğçe’nin gerçekleri öğrenmesiyle sarsılan Ada, Bora’nın ailesiyle birlikte elinde çiçeklerle kapıya geldiğini görünce ne yapacağını şaşırır.

BAHT OYUNU 15. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D BAHT OYUNU 15. BÖLÜM CANLI İZLE 

Baht Oyunu 15. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 15. bölüm canlı izleBaht Oyunu 15. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 15. bölüm canlı izle

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT