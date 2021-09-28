Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in başrolünü paylaştığı Baht Oyunu dizisi yeni bölümüyle Kanal D izleyicisiyle buluşuyor. Tuğçe’nin gerçekleri öğrenmesiyle sarsılan Ada, Bora’nın ailesiyle birlikte elinde çiçeklerle kapıya geldiğini görünce ne yapacağını şaşırıyor. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde Baht Oyunu 15. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 15. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir...

BAHT OYUNU 15. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D BAHT OYUNU 15. BÖLÜM CANLI İZLE

Ada’nın boşanma davasını avukat Turgut devralır. Ada’nın ilk aşkının peşine düşen Bora, Ada’yı Turgut’la beraber görünce Turgut’u Ada’nın ilk aşkı zanneder. Bora, Nergis ve Aslan’ı Turgut ile buluşturur ve Ada’nın ilk aşkını bulduğunu söyler. Ada, Tuğçe ve Rüzgar da onların buluştuğu restorana gelince tam bir curcuna yaşanır.

Bora tüm müdahalelere rağmen Ada’ya evlenme teklifi etmeye karar verir. Bora’dan önce Ada’nın kapısını çalan Tuğçe ise Ada’ya Rüzgar’la beraber sakladığı sırrı çözdüğünü söyler. Tuğçe’nin gerçekleri öğrenmesiyle sarsılan Ada, Bora’nın ailesiyle birlikte elinde çiçeklerle kapıya geldiğini görünce ne yapacağını şaşırır.

BAHT OYUNU 15. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D BAHT OYUNU 15. BÖLÜM CANLI İZLE