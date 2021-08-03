SON DAKİKA| İletişim Başkanı Altun: Türkiye kimsenin bekleme odası değildir!Seçen isminin anlamı nedir, Seçen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Baht Oyunu 7. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu son bölüm izle4 Ağustos 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle FOX TV'deMocan isminin anlamı nedir, Mocan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?4 Ağustos 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Transformers: Kayıp Çağ Kanal D'de4 Ağustos 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı | Masterchef 2021 TV8'de4 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı | Yerli sinema Yol Arkadaşım Star TV'deTahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret! Sarı kırmızılılar konuyu CAS'a taşıyacak!4 Ağustos 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı | Cam Tavanlar final bölümüyle Show TV'de
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Baht Oyunu 7. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu son bölüm izle

Baht Oyunu 7. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu son bölüm izle

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Baht Oyunu'nun yeni bölümünde Bora’ya söylediği yalanlardan ötürü suçluluk hisseden Ada, işten ayrılmaya karar verecek. Dizinin yeni bölümünü kesintisiz izlemek isteyenler haberimizde bulunan Baht Oyunu 7. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu son bölüm izle linklerine ulaşabilir...

Baht Oyunu 7. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu son bölüm izle

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın başrolünde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizileri arasında yerini alan Baht Oyunu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kesintisiz internetten izlemen isteyenler için haberimizde Baht Oyunu 7. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BAHT OYUNU 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BAHT OYUNU SON BÖLÜM İZLE

Celal’in şirkete gelişi Ada için işleri oldukça karmaşık bir hale getirir. Ada, gerçeklerin ortaya çıkmaması için çabalamaktan yorulup zor bir kararın eşiğine gelir. 

Bora’ya söylediği yalanlardan ötürü suçluluk hisseden Ada, işten ayrılmaya karar verir. Bora, Ada’nın bu ani kararıyla sarsılır ve hayallerinden bir çırpıda vazgeçmesinin ardındaki nedeni sorgulamaya başlar.

Ada, iş arayışlarına başlarken, Ada’ya karşı güvenini yitiren Bora, şirketle ilişkisinin kesilmesi için talimat verir. Hayalleriyle gerçekleri arasında oldukça zor bir sınav veren Ada, işten ayrılmasının asıl sebebini Bora’ya anlatacak mıdır?

Diğer yandan Celal, Ada ve Rüzgar’ın evliliğini gözlemlemek için Ada’nın evini ziyaret eder. Ada ve Rüzgar, durumu idare edebilmek için Celal’in istediklerini yapmak zorunda kalır.

BAHT OYUNU 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D BAHT OYUNU 7. BÖLÜM İZLE

Baht Oyunu 7. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu son bölüm izleBaht Oyunu 7. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu son bölüm izle

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
4
78
2
4
64
21
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT