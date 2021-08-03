Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın başrolünde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizileri arasında yerini alan Baht Oyunu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kesintisiz internetten izlemen isteyenler için haberimizde Baht Oyunu 7. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BAHT OYUNU 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BAHT OYUNU SON BÖLÜM İZLE

Celal’in şirkete gelişi Ada için işleri oldukça karmaşık bir hale getirir. Ada, gerçeklerin ortaya çıkmaması için çabalamaktan yorulup zor bir kararın eşiğine gelir.

Bora’ya söylediği yalanlardan ötürü suçluluk hisseden Ada, işten ayrılmaya karar verir. Bora, Ada’nın bu ani kararıyla sarsılır ve hayallerinden bir çırpıda vazgeçmesinin ardındaki nedeni sorgulamaya başlar.

Ada, iş arayışlarına başlarken, Ada’ya karşı güvenini yitiren Bora, şirketle ilişkisinin kesilmesi için talimat verir. Hayalleriyle gerçekleri arasında oldukça zor bir sınav veren Ada, işten ayrılmasının asıl sebebini Bora’ya anlatacak mıdır?

Diğer yandan Celal, Ada ve Rüzgar’ın evliliğini gözlemlemek için Ada’nın evini ziyaret eder. Ada ve Rüzgar, durumu idare edebilmek için Celal’in istediklerini yapmak zorunda kalır.

BAHT OYUNU 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D BAHT OYUNU 7. BÖLÜM İZLE