Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması! Tüm merak edilenleri cevapladı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerine yönelik 3600 ek göstergeye ilişkin, "Başka düzenlemelerimiz var, burada açıklamıyorum. O düzenlemeler de yapıldığı zaman bu 1300-1400 lira, 2 bin 300 lira, 2 bin 500 lira gibi rakamlara ulaşabilecek. Aynı zamanda emekli ikramiyesi 45 bin lira ile 50 bin lira arasında artacak" diye konuştu.

"SEÇİMLE İLGİSİ YOK"

Bakan Bilgin, TRT Haber canlı yayınında, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili soruları cevapladı. Düzenlemenin bütün kamu personelini kapsayacak şekilde genişletildiğini ve "seçim öncesi verilen söz" denilerek sık sık eleştirildiğini söyleyen Bilgin, çalışmanın seçimle ilgisi olmadığını belirtti.

"KAMU ÇALIŞANLARI BU GECE FARKLI UYUYACAK"

Düzenlemenin 5 milyon 300 bin memur ve memur emeklisini kapsadığını belirten Bilgin, "Hiçbir sendikanın ve hiçbir kimsenin talep etmediği bir düzenlemeyi yaptık. Beklentilerin üzerinde. Onun için devrim niteliğinde bir çalışmadır diyorum. İnanıyorum ki Türkiye'nin kamu bürokrasisi, kamu çalışanları bu gece farklı uyuyacak, rahat edecek, diyecek ki 'Devletim beni düşünüyor'" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON FARKINI VERECEĞİZ"

Bilgin, 3000'den 3600 ek göstergeye geçenlerin maaşlarında yaklaşık 1300-1400 lira arasında değişim olduğunu ancak bu artışın bugünkü rakamlarla belirlendiğini vurgulayarak, şu açıklamaları yaptı:

"Temmuzun başında enflasyon farkını vereceğiz. Onunla ilgili başka düzenlemelerimiz var, burada açıklamıyorum. O düzenlemeler de yapıldığı zaman bu 1300-1400 lira, 2 bin 300 lira, 2 bin 500 lira gibi rakamlara ulaşabilecek. Aynı zamanda emekli ikramiyesi 45 bin lira ile 50 bin lira arasında artacak. 200 bin lira ikramiye alacak bir kamu çalışanı, 250 bin lira alacak. İkramiyelerde de değişim olacak. Aralık ayının sonunda da bir düzenleme yapacağız. Geçen sene yaptığımız gibi kamu çalışanlarımızın yeniden aynı zamanda toplu sözleşme farkını, enflasyon farkını ve bugün söylemek istemediğim diğer ek düzenlemeleri de yaparak, 2022'nin aralık ayında da bu yaptığımız 3600 ek göstergeyle ilgili düzenleme kamu çalışanlarının maaşlarına ve emekli ikramiyelerine çok daha farklı yansıyacak. Bu düzenlemeyle katlanacak."

"KADRO HAKLARI VERECEĞİZ"

"Şu müjdeyi vereyim, Cumhurbaşkanımız bugün bütün kamu çalışanlarının yaptıkları işlere göre ücretlerinin yeniden düzenlenmesi çalışmasını da uzun vadede bize verdi. Onu da ayrıca yapacağız. En aşağıdan en yukarıya kadar çalışanların, emeklilerin değil."

"Kamu, ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alıyor. Fakat bu sözleşmeli personelin bazı sorunları var. İsteğe bağlı olarak onlara kadro hakları vereceğiz. Yani onunla ilgili kapsamlı bir düzenleme yapıyoruz. Sözleşmeli çalışmayan kadroluların sahip olduğu bazı haklardan onlar mahrumlar. Onları kendilerine vereceğiz."

"HASTALAR PARA ÖDEMEK ZORUNDA KALIYORLAR"

"Bunlardan 23'ü ile özel anlaşma yapılmış. Daha doğrusu o hastaneler bu konuda talepte bulunmuşlar, vaktiyle kabul edilmiş. Bu uygulamayı denemiş olduk, sonuçlarının negatif olduğunu tespit ettik. Yani bu 23 hastaneye gittiğinizde, kalp ve kanser hastası buralara gittiğinde, bu hastanelerin kapısında 'SGK ile anlaşması vardır' yazıyor. Fakat hastaya 'kalbinde şu sorun var ama böbreğinde de bu sorun var, kulağında da şu var, kaşının altında da gözün var' deyip bir sürü tetkik ve tedavi yapıyorlar ama 'Sadece kalp SGK kapsamında, diğerleri değil' diyorlar. Dolayısıyla hastalar para ödemek zorunda kalıyor."

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